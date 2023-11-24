"Театральный фон": как Путин готовится к президентским выборам, – NYT

По словам профессора политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, в России уже много лет не было никакой политической оппозиции.

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Президентские выборы в России запланированы на весну 2024 года. Действующий президент Владимир Путин скорее всего будет баллотироваться на пятый срок. Ожидается, что он официально объявит о своей кандидатуре в следующем месяце. Но пройдет ли все так же гладко, как и в предыдущие разы, когда Путин "уверенно побеждал с большим перевесом", сказать трудно, поскольку это первые выборы в России после начала ее вторжения в Украину. Об этом пишет издание The New York Times.

Результат выборов окажет непосредственное влияние на военную стратегию Росси. В частности, от того, победит ли Путин, зависит, объявят ли после выборов новую мобилизацию, которая скорее всего будет непопулярна у населения.

"Война и мобилизация становятся все более непопулярными. Они вызывают у людей беспокойство", — сказал Андрей Перцев, аналитик российского издания "Медуза".

Критики ставят под сомнение цель президентских выборов в стране, находящейся в состоянии войны, где большинство лидеров оппозиции были либо изгнаны, либо заключены в тюрьму. Контролируемый Кремлем избирательный аппарат фильтрует неудобных кандидатов, а СМИ преданно восхваляют действующего президента.

Григорий Голосов, профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, сказал, что Путин хотел убедиться в том, что никто (прежде всего политические элиты) не сможет поставить под сомнение его легитимность во главе российского государства.

"В народе в целом и российский правящий класс, в том числе, осознают, что в России уже много лет не было никакой политической оппозиции", — сказал он.

Голосов сказал, что даже видимость электоральной легитимности поможет Путину выдержать возможный внутренний кризис, приведя в качестве одного из примеров неудавшийся мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, отметив, что подобная ситуация может повториться.

Ожидается, что в выборах будут участвовать еще несколько кандидатов, в том числе представители двух политических партий — Коммунистической и националистической Либерально-демократической партии, — которые выступали в качестве удобных спарринг-партнеров во время предыдущих кампаний Путина. Как это произошло во время двух предыдущих выборов. Кремль также может позволить участвовать в гонке либеральному кандидату, хотя эксперты говорят, что это все еще открытый вопрос, поскольку любой такой кандидат, скорее всего, будет вести кампанию против войны в Украине.

Например, Борис Надеждин, один из немногих российских политиков, заявивших о своем намерении баллотироваться, назвал войну в Украине "фатальной ошибкой" Путина.

"Путин тянет Россию в прошлое и нарушает основные институты современного государства", – заявил Надеждин в интервью российскому новостному YouTube-каналу "Живая Гвоздь" в этом месяце.

Политолог Голосов считает, что Центризбирком не позволит Надеждину зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах, зарубив его заявку на этапе проверки необходимых для регистрации 100 тысяч подписей.

Тем не менее, как пишет NYT, контролируемые выборы могут создать проблемы для Кремля. Хотя результат еще не решен, выборы в России иногда наступают как критический переломный момент, когда политическая система становится более уязвимой, чем обычно. Например, в конце 2011 года десятки тысяч россиян заполнили центральные площади Москвы и других крупных российских городов, протестуя против парламентских выборов, которые они считали фальсифицированными.

В этом году война в Украине добавляет новый элемент неопределенности, говорят аналитики. И хотя России удалось приостановить украинское контрнаступление, она так и не добилась какого-либо значимого прорыва.

И пока война затягивается, россиян обеспокоит, что для осуществления планов Путина по захвату Украины может потребоваться еще болше солдат. Поэтому Кремль пока не объявляет мобилизацию, опасаясь негативной реакции внутри страны.

Опрос, проведенный беспартийной московской исследовательской компанией "Русское поле" показал, что впервые с начала войны больше россиян заявили, что поддерживают переговоры, а не продолжение войны. Почти две трети опрошенных по телефону заявили, что поддержат мирное соглашение с Украиной, если оно будет подписано завтра.

В этом опросе приняли участие 1611 респондентов, при этом еще 6403 отказались отвечать на вопросы.

По мнению Андрея Перцева, в Кремле осознают эту смену настроений, поэтому стараются сместить свою повестку дня от войны к более "приземленным вопросам".

"Война только ухудшает положение президентской кампании. Это напоминает о трудностях людей", — считает Перцев.

В преддверии президентской кампании в Москве построили масштабную выставку "Россия". Посетители выставки проходят по видеотуннелю длиной более 150 метров, где демонстрируются достижения страны под руководством Путина, при этом о войне не упоминается.

Перцев утверждает, что целью выставки является создание "театрального фона" для предвыборной кампании Путина.

"Российская вертикальная власть использует выборы, чтобы еще раз продемонстрировать, что все идет хорошо и что Запад не сломал Россию", — считает аналитик.

Еще одним условием проведения выборов, по его словам, является то, что Путину нравится, когда его работа и любовь народа к нему демонстрируются публично, и "чем старше он становится, тем больше ему это нравится".

Напомним, секрета СНБО Украины Алексей Данолов заявил, что В РФ возможна тотальная мобилизация после выборов президента в 2024 году. По мнению Данилова, президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года станут "знаковой датой" для Кремля, после которой возможна тотальная мобилизация граждан.

Ранее Фокус писал, что Кремль обеспокоен выборами президента РФ в 2024 году, несмотря на поддержку Путина. По словам аналитиков, Кремль может быть обеспокоен уровнем поддержки Путина среди непосредственных участников войны против Украины. Но главная угроза для правительства РФ — это родственники мобилизованных.