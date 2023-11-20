В РФ возможна тотальная мобилизация после выборов президента в 2024 году, — секретарь СНБО

По мнению Алексея Данилова, президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года станут "знаковой датой" для Кремля, после которой возможна тотальная мобилизация граждан.

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Российская Федерация не отказывается от своей цели уничтожить Украину как государство, и готовится к длительной войне. Для этого Кремль может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года. Об этом 20 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время выступления на форуме Halifax International Security Forum, передает пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, Россия готовится к длительной войне и смогла адаптироваться к ограничительным мерам, введенным западными странами в ответ на военную агрессию против Украины. Кремль постоянно вливает средства в свою оборонную сферу.

"Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы. Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года", — отметил секретарь СНБО.

Он обратил внимание на то, что президентские выборы в РФ 17 марта следующего года станут "знаковой датой" для Кремля.

"После очередной интронизации Путина произойдет цементирование режима, по сути руки будут развязаны", — считает Алексей Данилов.

По его мнению, РФ в нынешнем виде она будет представлять угрозу соседям, Европе и мировому порядку. Украина и мировое сообщество имеют 3-4 месяца для соответствующей подготовки.

"Украина и украинский народ будут бороться до конца. Мы уверены в своей победе. Мы четко знаем и декларируем, что есть для нас победа в войне и победа в мире", — подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Напомним, 10 ноября в СНБО объяснили, почему в Украине никогда не будет перехода на военные рельсы. По словам Данилова, обеспечение ВСУ боеприпасами, ракетами и бронетехникой происходит силами государства в тесном сотрудничестве с частными предприятиями, в том числе и в коллаборациях с производителями из других стран.