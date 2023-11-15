"Устранение анонимности": в СНБО обратились к украинским Telegram-каналам — что известно

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что имена лиц, которые распространяют информацию на миллионную аудиторию, должны быть известны.

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Telegram-каналы в Украине в своей деятельности должны придерживаться прозрачности. Главное требование к пабликам — это устранение анонимности. Об этом 15 ноября заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в Facebook.

Секретарь СНБО считает, что главная опасность в деятельности Telegram-каналов — это анонимность. То есть имена лиц, которые распространяют информацию на миллионную аудиторию, должны быть известны. Он напомнил, что в сети неоднократно распространяли фотографии результатов работы ПВО, передвижения военных, места дислокации ВСУ.

Второй важной деталью остается дезинформация. Данилов напомнил, что Российская Федерация перед вторжением в Украину и сейчас вкладывает много средств для дискредитации военных и украинской власти.

"Готовясь к нападению 24 февраля 2022 года, российские спецслужбы создали разветвленную сеть Telegram "троянских коней", которые тщательно маскируются под украинские каналы, имеют громкие патриотические названия, продуцируя ядовитый информационный контент. Надо учесть, что этот процесс создания, раскрутки и запуска контролируемых россиянами Telegram-проектов идет постоянно — они адаптируются, учитывают ошибки, совершенствуются и изощреннее маскируются", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что угроза влияния со стороны режима Кремля на украинскую аудиторию пользователей никуда не делась.

"Она постоянная, она над нами, как угроза ракетных ударов. Мы должны об этом помнить!", — написал он.

Третьим важным аспектом Алексей Данилов назвал открытость, патриотическую позицию и объективное освещение данных.

Данилов назвал главные условия для украинских Telegram-каналов:

деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов;

медиаграмотность и постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций.

"Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного украинского информационного продукта, формирование ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, 10 ноября в СНБО объяснили, почему в Украине никогда не будет перехода на "военные рельсы". По словам Данилова обеспечение ВСУ боеприпасами, ракетами и бронетехникой происходит силами государства в тесном сотрудничестве с частными предприятиями, в том числе и в коллаборациях с производителями из других стран.