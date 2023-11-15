"Усунення анонімності": в РНБО звернулися до українських Telegram-каналів — що відомо

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що імена осіб, які поширюють інформацію на мільйонну аудиторію, повинні бути відомі.

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Telegram-канали в Україні у своїй діяльності повинні дотримуватися прозорості. Головна вимога до пабліків — це усунення анонімності. Про це 15 листопада заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов у Facebook.

Секретар РНБО вважає, що головна небезпека у діяльності Telegram-каналів — це анонімність. Тобто імена осіб, які поширюють інформацію на мільйонну аудиторію, повинні бути відомі. Він нагадав, що у мережі неодноразово поширювали фотографії результатів роботи ППО, пересування військових, місця дислокації ЗСУ.

Другою важливою деталлю залишається дезінформація. Данілов нагадав, що Російська Федерація перед вторгненням в Україну і зараз вкладає багато коштів для дискредитації військових та української влади.

"Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram "троянських коней", які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент. Треба врахувати, що цей процес створення, розкрутки і запуску контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно – вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що загроза впливу зі сторони режиму Кремля на українську аудиторію користувачів нікуди не поділася.

"Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів. Ми маємо про це пам’ятати!", — написав він.

Третім важливим аспектом Олексій Данілов назвав відкритість, патріотичну позицію та об’єктивне висвітлення даних.

Данілов назвав головні умови для українських Telegram-каналів:

деанонімізація діяльності й дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів;

медіаграмотність і постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій.

"Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 10 листопада в РНБО пояснили, чому в Україні ніколи не буде переходу на "воєнні рейки". За словами Данілова забезпечення ЗСУ боєприпасами, ракетами та бронетехнікою відбувається силами держави у тісній співпраці з приватними підприємствами, зокрема й в колабораціях з виробниками з інших країн.