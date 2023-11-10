"Ми не в СРСР": в РНБО пояснили, чому в Україні ніколи не буде переходу на "воєнні рейки"

За словами секретаря РНБО, забезпечення ЗСУ боєприпасами, ракетами та бронетехнікою відбувається силами держави у тісній співпраці з приватними підприємствами, зокрема й в колабораціях з виробниками з інших країн.

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В Україні не буде повного переходу економіки на "воєнні рейки", оскільки таке можливе лише в авторитарних державах на кшталт колишнього СРСР. Про це в ефірі "Українського радіо" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, зараз держава тісно співпрацює з приватними підприємцями, щоб забезпечити ЗСУ боєприпасами, ракетами та бронетехнікою. Вже є спільні підприємства, які виготовляють ті чи інші засоби, зокрема і не тільки на території України, а за її межами.

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"Коли починають використовувати словосполучення "перехід економіки на воєнні "рейки", то варто усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, там, де адміністративна команда переходу всіх і вся, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління. Це була замкнута система, тож перейти на військові рейки фізично неможливо", — пояснив Олексій Данілов.

Він зазначив, що в Україні вже розроблені програми для забезпечення держави боєприпасами, бронетехнікою, ракетами, і вони всі перебувають в стані виконання.

"Дуже простий приклад — морські дрони, які нищать окупанта. Це продукт приватної компанії. Більше того, коли ви дізнаєтеся, ким до цього працювала людина, яка створила цю компанію, ви будете дуже здивовані. Він не мав жодного стосунки ані до моря, ані до транспортних засобів. Але хист українців дозволяє нам швидко робити дуже складні речі. Наші партнери на Заході просто в захваті, коли ми можемо за такий короткий проміжок часу зробити речі, які є унікальними", — зазначив Олексій Данілов.

Секретар РНБО також додав, що вже працюють спільні виробництва українських і закордонних підприємств.

Нагадаємо, що Данілов розповів, як змінилася українська армія за півтора року. За його словами, виграє на полі бою той, хто не боїться ухвалювати креативні рішення та використовувати інновації.

Раніше Олексій Данілов розповів, як проходить мобілізація в Україні.