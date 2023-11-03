"Війна набирає оборони": Данілов розповів, як проходить мобілізація в Україні

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, кандидати для служби в ЗСУ проходять медичне обстеження, а після цього, за умови, що військові фахівці вважають таку людину необхідною для армії та забезпечення національної безпеки, починається процес військового навчання.

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Мобілізація в Україні йде з певними труднощами, але не досягла критичної ситуації. Територіальні центри мобілізації постійно залучають нових людей. Про це він заявив в ефірі Українського радіо секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, рішення про те, кого слід набирати до лав Збройних Сил України, залишається в компетенції військових.

"На початку війни була велика хвиля людей, які пліч-о-пліч стали на захист нашої країни. Минуло вже понад 618 днів після початку цієї війни, і процес триває. Ми жодного дня не зупиняли процес мобілізації наших громадян. У нас є центри комплектації, де працюють військові люди, які безпосередньо підпорядковані військовим. Вони призивають стільки людей для виконання обов'язків, скільки вважають за потрібне. Звісно, питання складне, але це не означає, що воно настільки катастрофічне, що треба кричати "караул, усе пропало" , — зазначив Олексій Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони доповнює, що нині ті, хто є кандидатами для служби у Збройних Силах України, проходять медичне обстеження. Після цього, за умови, що військові фахівці вважають таку людину необхідною для армії та забезпечення національної безпеки, розпочинається процес військового навчання. Таким чином, система підготовки вже добре налагоджена."

Що стосується того, хто сьогодні потрібен армії, то, за словами Данілова, "війна починає набирати інших обертів і переходить більше в інтелектуальну компоненту. Тож, що стосується тих чи інших видів Збройних сил, це прерогатива військових, кого їм потрібно сьогодні набирати".

Нагадаємо, Залужний хоче розширення мобілізації. Член оборонного комітету ВР Федір Веніславський нагадав, що парламент уже вносив деякі зміни для боротьби з "прогалинами" в нормативних актах.

Раніше Фокус писав, з якими хворобами можуть призвати до ЗСУ. Міноборони України затвердило перелік хвороб, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби. У результаті за "спірними" статтями придатними до військової служби визнаватимуть усіх.