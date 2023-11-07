Сім уроків війни: Данілов розповів, як змінилася українська армія за півтора року

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, виграє на полі бою той, хто не боїться ухвалювати креативні рішення і використовувати інновації.

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Вторгнення РФ в Україну змінило весь світ, запустивши процеси "глобальної трансформації". Українці адаптуються, щоб вижити в умовах нестабільності, коли неможливо прогнозувати розвиток подій. А ЗСУ закладають теорії та практики ведення війн нового типу. Про це пише секретар РНБО Олексій Данілов у колонці видання "Українська правда".

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"Україна і світ зіткнулися з війною принципово нового типу — химерним гібридом окопних тактик і мережевих технологій, помножених на шалену динаміку змін", — пише Данілов.

На думку секретаря РНБО, війна у 2023 році принципово відрізняється від тієї, що була рік тому, а виграє на полі бою той, хто не боїться ухвалювати креативні рішення і використовувати інновації.

"Сили оборони України зараз і вчора — це чудово інша армія", — підкреслює Данілов.

Данілов вважає, що зараз на фронті йде свого роду "змагання свобод і технологій". В умовах війни в української армії не залишилося іншого виходу, окрім прискореної еволюції і трансформації, які у звичайний час зайняли б не один десяток років. Тому "в далекій перспективі" українська армія буде найбільш боєздатною серед збройних сил країн-членів НАТО.

"Тому зараз українські сили оборони пишуть нові бойові статути і формують важливі уроки", — зазначив Данілов.

Сім уроків війни

Секретар РНБО перерахував сім військових уроків, які довелося засвоїти українським захисникам:

Воля — основа боротьби. Віра в Перемогу — умова для уряду та армійського командування. Формула сталого миру — це власне потужне виробництво сучасної зброї. Основи держави будуються на наукових дослідженнях та інноваційних технологіях. Розвиток військової науки на основі отриманого у війні досвіду дасть змогу створити унікальну школу "українського стандарту". "Анти Будапешт" — безпекові гарантії мають чітко прописувати алгоритм дій і номенклатуру військової допомоги. Удосконалення процесу військового обліку, мобілізації та підготовка резервів. Прагматичний захист національних інтересів і повага до інтересів союзників і партнерів.

"І останнє — #RussiaMustDie", — резюмував секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, Данілов розповів, як проходить мобілізація в Україні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, кандидати для служби в ЗСУ проходять медичне обстеження, а після цього, за умови, що військові фахівці вважають таку людину необхідною для армії та забезпечення національної безпеки, починається процес військового навчання.

Раніше Фокус писав, що Данілов прокоментував тезу "воювати доведеться всім". За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, якщо в України не буде сучасних засобів ураження і допомоги партнерів, то "триматися тільки використовуючи лінії фронту, буде дуже-дуже складно".