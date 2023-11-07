"Майже прорвалися, але ЗС РФ почали свої атаки": взимку можливий новий контрнаступ ЗСУ, — ISW

За словами британського аналітика Майкла Кларка, можлива втрата Авдіївки нівелює недавні просування ЗСУ. Без Авдіївки Україна втрачає перевагу над ЗС РФ, досягнуту в успішному, загалом, контрнаступі.

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Нагальне питання — в тому, як довго Україна зможе протриматися у протистоянні російській агресії, якщо країни Заходу скорочуватимуть підтримку. Поки що ніщо не вказує на те, що підтримка слабшає, але наступного року все може бути по-іншому. Про це заявив британський військовий аналітик Майк Кларк у подкасті Sky News.

Майкл Кларк поговорив зі старшою науковою співробітницею Атлантичної ради Меліндою Харінг, яка нещодавно повернулася із Запорізької області та наполягає, що Зеленському потрібна повна мобілізація суспільства та економіки України.

Експертка також бувала на Харківщині, звідки колись розгортався успішний контрнаступ України, і "ЗСУ вдалося пройти половину шляху від Харківської області до Токмака", який неодмінно "потрібно зайняти, якщо вони хочуть домогтися відчутного прогресу і розрізати російський сухопутний коридор" із Кримом.

Контрнаступ ЗСУ 2023. ЗСУ пройшли половину шляху від Харківської області до Токмака

Локальні наступи до зими — розпорядження Путіна чи Шойгу

За словами Майкла Кларка, поки що ЗСУ не вдалося просунутися далі за Новопрокопівку (Пологівський район Запорізької області), просування в районі цього населеного пункту — саме по собі теж непогано, але на загальній карті не надто помітне.

"Усі очікували від них прориву, але оборона трирівнева. Вони майже прорвалися, але річ у тім, що росіяни почали свій власний контрнаступ приблизно за останній місяць. І по всьому фронту, а це тисяча кілометрів уздовж південного заходу і північного сходу. І вони кидають багато підрозділів, багато особового складу, втратили при цьому достатньо бронетехніки. Але, судячи з усього, за розпорядженням Путіна або Шойгу, мають бути локальні наступи, щоб до зими перехопити ініціативу", — зазначив аналітик.

Авдіївка

Росіяни перетворюють місто на околиці Донецька на ще один Бахмут, вважає Кларк. І його втрата нівелює всі просування ЗСУ під час поточного контрнаступу: в таких умовах ЗСУ втрачають свою перевагу над ЗС РФ, досягнуту під час контрнаступу.

Авдіївка: карта боїв

"Але якщо Бахмут не мав якоїсь стратегічної значущості, це був лише символ — група найманців "Вагнер" вирішила, що його потрібно захопити, — то Авдіївка важлива. Тому що це ворота в Донецьк, місто близьке до аеропорту. Від Авдіївки йдуть дороги й далі в Донецьку область, це також шлях на південь. Українці утримували її від початку вторгнення 2014 року, і якщо втратять зараз, усе, чого вони домоглися на північ, у районі Сватове, та інших районах, за які восени точилися важкі бої, не матиме великого значення. Якщо втратити контроль над дорогою на південь", — пояснив аналітик, зазначивши, що втрата Авдіївки не означатиме для України програш війни.

Але в таких умовах доведеться інтерпретувати по-іншому контрнаступ ЗСУ, який, за його словами, був успішним. Він також уточнив, що на захист Авдіївки Україні доводиться відтягувати важливі підрозділи.

Новий український контрнаступ взимку

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні від 6 листопада посилається на оцінки одного з російських військкорів, який допускає "зимовий контрнаступ" ЗСУ.

Російські військові блогери розходяться в оцінках щодо того, як бути з широкими оперативними завданнями в Україні.

Одні стверджують, що низка змін у тактиці боїв дасть змогу російським військам досягти оперативних цілей. Інші вважають, що РФ слід з обережністю ставитися до нещодавніх висловлювань головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо складнощів, з якими зіткнулася Україна.

Росія "зараз не наблизилася до перемоги в Україні, висловили побоювання, що російські сили, найімовірніше, очікує новий український наступ взимку".

Суть цих обговорень, на думку американських аналітиків, зводиться до того, що окупаційному угрупованню військ навряд чи вдасться повністю перехопити ініціативу найближчими місяцями.

Нагадаємо, що, за оцінками журналіста Юрія Бутусова, Авдіївка потребує снарядів і резервів.

Також повідомлялося, що в одному з підрозділів під Авдіївкою без поранень тільки 6 із 50 осіб.