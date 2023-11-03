"Не треба дивуватися": Данілов прокоментував тезу, що "воювати доведеться всім"

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, якщо в України не буде сучасних засобів ураження та допомоги партнерів, то "триматись лише використовуючи лінії фронту, буде дуже-дуже складно".

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Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України. Кожен українець повинен бути готовий, що доведеться брати у ній безпосередню участь. Це аксіома, адже коли армія користується далекобійною зброєю, вік військовослужбовців не має значення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

За словами Данілова, теза про те, що воювати чи служити доведеться всім не повинна викликати здивування.

"Це аксіома, і не треба цьому дивуватися. Ми перебуваємо в доволі складному світі, коли маємо захищати свою країну, маючи божевільного сусіда. Навіть коли відбудеться фрагментація Росії, ми маємо бути готові. А фрагментація Росії відбудеться обов'язково за нашого життя", — наголосив секретар РНБО.

"Ми цього не приховуємо": Данілов про мобілізацію в Україні

Окрім того Данілов прокоментував тезу ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, що нібито "настав час переоцінити масштаби мобілізації України".

За його словами, мобілізація почалася ще 24 лютого 2022 року і триває безперервно досі.

"І ми цього не приховуємо, на відміну від Росії. Що стосується вікового цензу, то уявлення про війну, що це тільки окопи та перша лінія, – це уявлення про минуле", — додає Данілов.

Українці повинні вміти себе захистити

Окрім того, секретар РНБО наголосив, якщо в України не буде сучасних засобів ураження, допомоги партнерів, то "триматись лише, використовуючи лінії фронту, буде дуже-дуже складно".

За його словами, саме тому наша держава отримує далекобійні ракети ATACMS, SCALP тощо, які в сучасній війні набагато ефективніші.

"Коли ви користуєтесь сучасною зброєю – вік не має значення. Уявлення, що в ЗСУ всі мають бути молоді – трошки скривлене", — підсумував Данілов.

Зниження мобілізаційного віку

Відомо, що президент України Володимир Зеленський вже п'ять місяців не підписує закон, який знижує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Хоча Генштаб, за його ж словами, просить дати можливість мобілізувати більше.

За словами Данілова, це дуже чутливе та складе питання.

"Це дуже чутливе питання, коли треба своїм рішенням прийняти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт", — наголошує він.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов розповів, що ті країни, які є для України ключовими партнерами першого і другого рівня, зберігають свою лояльність і продовжують підтримувати нашу країну, незважаючи на те, що у світі загалом прогресує втома від війни.

Раніше Фокус писав, чи підтримають партнери Україну фінансово у 2024 році. У профільному міністерстві заявили, що Україна готова відзвітувати за кожен отриманий долар допомоги у 2023 році для того, щоб переконати партнерів продовжити фінансову підтримку на 2024-й.