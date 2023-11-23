Кремль обеспокоен выборами президента РФ в 2024 году, несмотря на поддержку Путина, — ISW

По словам аналитиков, Кремль может быть обеспокоен уровнем поддержки Путина среди непосредственных участников войны против Украины. Но главная угроза для правительства РФ — это родственники мобилизованных.

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Кремль "необъяснимо" обеспокоен исходом предстоящих выборов президента РФ, несмотря на поддержку Владимира Путина среди россиян. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 22 ноября говорится, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила 21 ноября, что некоторые российские граждане как в России, так и вне ее, хотят "дискредитировать" выборы президента 2024 года.

"Кремль считает родственников мобилизованных социальной группой, которые могут представлять одну из самых больших угроз для начала пока необъявленной президентской кампании Путина", — сказано в отчете.

Как сообщило российское издание "Верстка", Кремль поручил российским региональным властям остановить протесты родственников мобилизованных, заплатив им

По словам аналитиков, Кремль также может быть обеспокоен уровнем поддержки Путина среди непосредственных участников войны против Украины. Так, весомая часть этих людей имеют ультранационалистические взгляды и регулярно выступают за полную мобилизацию в России, а также за продолжение наступательных операций в Украине.

Кроме того, как сообщили эксперты, Кремль, возможно, хочет, чтобы Путин получил еще больший процент голосов на выборах. Власти пытаются успокоить группы, которые открыто выражают недовольство решениями президента РФ.

Напомним, что военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник рассказал, для чего Путину нужен восток Украины. По его словам, президент России отдал оккупантам приказ захватить два украинских региона и это план минимум. Сейчас Кремль хочет добиться позитива накануне выборов.