В России протесты жен мобилизованных россиян будут "гасить" деньгами, — росСМИ

По информации российских СМИ, чиновники РФ считают, что жены мобилизованных оккупантов не так ждут возвращения мужей, как их деньги. Кроме того, такие протесты будут плохо влиять на предвыборную кампанию.

Related video

В России протесты родственников мобилизованных оккупантов считают одной из самых больших угроз для предвыборной кампании. Поэтому, чтобы избежать протестов региональным чиновникам рекомендуют выплачивать всем "по максимуму денег". Об этом сообщает российское издание "Верстка", ссылаясь на своих собеседников в федеральных и региональных органах власти.

Издание пишет, что чиновники уверены в том, что жены оккупантов не так ждут возвращения своих мужей, как "их карточки с зарплатой".

Поэтому, по словам собеседников издания, региональным чиновникам рекомендовали в максимальном размере и без задержек выплатить всем деньги. Если родственники и в дальнейшем будут проводить протесты, им будут предлагать писать письма в Министерство обороны РФ и обещать разобраться.

Однако по словам чиновника из Дальневосточного Федерального округа, решить "денежные вопросы" не всегда легко, ведь документы военных теряют, и не всегда понятно, куда и в каком объеме отправлять деньги.

Протесты жен мобилизованных россиян: что известно

7 ноября в Москве жены мобилизованных оккупантов впервые вышли на митинг с требованием вернуть их мужей. На акцию собралось около 30 человек с плакатами, на которых написано "мобилизованным пора домой", "справедливость — это дембель для мобилизованных", "верните детям отцов" и тому подобное.

Кроме того, родственники оккупантов хотели провести еще один митинг 25 ноября. В нем должны были принять участие до 300 человек. Впрочем власти российской столицы отказали в таком мероприятии ссылаясь на "эпидемиологическую ситуацию". Собственно, речь идет о запрете проведения массовых мероприятий из-за пандемии, которую ввели еще в 2020 году.

Также митинг не позволили провести и в Новосибирске, ссылаясь на "нарушение принципа законности". Однако с недовольными женщинами российских военных таки встретились, однако участники акции не верят в то, что их требования выполнят.

Как сообщают российские СМИ, в РФ поручили следить за настроениями родственников российских военных. В частности, это было сказано на семинаре посвященном выборам в 2024 году. В России считают, что такие протесты перед выборами могут быть использованы для дестабилизации ситуации внутри России.

Напомним, выборы президента в России планируют провести к "юбилею" аннексии Крыма — 17 марта 2024 года. Официально объявить дату выборов могут 13 декабря.

8 ноября в Институте изучения войны сообщали, что предвыборная кампания в России пройдет с избеганием темы войны в Украине. В частности, внимание будет сосредоточено на "стабильности РФ".