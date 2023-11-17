"Сплошное вранье": власти Москвы запретили митинг жен мобилизованных из-за "ковида"

Запрет на массовые мероприятия в российской столице был введен из-за пандемии еще в 2020 году и именно это стало причиной отказа провести акцию протеста. Жены оккупантов возмущены, ведь другие активности продолжают проводить.

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Власти Москвы отклонили просьбу жен мобилизованных россиян провести митинг в столице. Они хотели потребовать вернуть своих мужей, которые сейчас находятся в Украине. Об этом сообщил профильный Telegram-канал "Путь домой", который занимался организацией мероприятия.

В официальном ответе заявлено, что причиной отказа согласования митинга является "складывающаяся в городе эпидемиологическая обстановка" и на территории Москвы до сих пор действует запрет на массовые мероприятия, который ввели еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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"В Москве пришел отказ на просьбу согласовать митинг. Причина? Внимание, барабанная дробь. Ковидные ограничения. Почему тогда проводятся публичные мероприятия? Почему другие митинги разрешают, а семьям военнослужащих нет? Где справедливость по отношению к нам? Для кого это сплошное вранье? Народ и так знает, что происходит", — говорится в сообщении.

Женам мобилизованных россиян отказали в проведении митинга Фото: Telegram

Отдельно в официальном ответе, который подписал заместитель начальника департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин, россиянам напомнили об ответственности, если мероприятие все же будет проведено.

Предварительно митинг жен мобилизованных россиян должен был состояться 25 ноября, однако какими будут их действия теперь — неизвестно.

Напомним, 8 ноября жены мобилизованных уже проводили митинг в центре Москвы, однако он продлился всего 5 минут. После того, как они развернули плакаты, к ним подошла полиция. В результате они ушли, ведь якобы "добились максимума". При этом, большинство из них высказались в поддержку войны, однако считают, что пора заменять оккупантов на других.