"Суцільна брехня": влада Москви заборонила мітинг дружин мобілізованих через "ковід"

Заборона на масові заходи в російській столиці була введена через пандемію ще 2020 року і саме це стало причиною відмови провести акцію протесту. Дружини окупантів обурені, адже інші активності продовжують проводити.

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Влада Москви відхилила прохання дружин мобілізованих росіян провести мітинг у столиці. Вони хотіли вимагати повернути своїх чоловіків, які зараз перебувають в Україні. Про це повідомив профільний Telegram-канал "Путь домой", який займався організацією заходу.

В офіційній відповіді заявлено, що причиною відмови узгодження мітингу є "епідеміологічна ситуація, що складається в місті", і що на території Москви досі діє заборона на масові заходи, яку запровадили ще 2020 року через пандемію коронавірусу.

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"У Москві прийшла відмова на прохання погодити мітинг. Причина? Увага, барабанний дріб. Ковідні обмеження. Чому тоді проводяться публічні заходи? Чому інші мітинги дозволяють, а сім'ям військовослужбовців ні? Де справедливість по відношенню до нас? Для кого це суцільна брехня? Народ і так знає, що відбувається", — йдеться в повідомленні.

Дружинам мобілізованих росіян відмовили в проведенні мітингу Фото: Telegram

Окремо в офіційній відповіді, яку підписав заступник начальника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Кирило Малишкін, росіянам нагадали про відповідальність, якщо захід все ж таки буде проведено.

Попередньо мітинг дружин мобілізованих росіян мав відбутися 25 листопада, однак якими будуть їхні дії тепер — невідомо.

Нагадаємо, 8 листопада дружини мобілізованих уже проводили мітинг у центрі Москви, однак він тривав лише 5 хвилин. Після того, як вони розгорнули плакати, до них підійшла поліція. У результаті вони пішли, адже нібито "домоглися максимуму". При цьому, більшість із них висловилися на підтримку війни, однак вважають, що настав час замінювати окупантів на інших.