"Нехай воюють тільки російськомовні": росіяни поширюють фейк про мітинг за демобілізацію

За словами журналістів, росіяни "перемалювали" плакати однієї з дівчат, щоб показати, що вона нібито звинувачує у війні російськомовних українців.

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Росіяни почали поширювати в мережі фейк про мітинг родичів мобілізованих українців, який відбувся 12 листопада на Майдані Незалежності в Києві. На ньому дружини, сестри, дочки та інші члени родин військових висловили обурення ухильникам і зажадали можливості демобілізації для рідних. Про це повідомляє"24 канал".

За словами журналістів, росіяни "перемалювали" плакати однієї з дівчат, щоб показати, що вона нібито звинувачує у війні російськомовних українців.

Повідомляється, що оригінальний напис на плакаті такий:

"Уклоніст має право на спокійне життя. Чому мій чоловік не має?"

Мітинг за демобілізацію Фото: 24 канал

Однак, як сказано в матеріалі, напис було змінено:

"Нехай тільки воюють російськомовні. Це вони в усьому винні".

Фейк росіян про мітинг за демобілізацію Фото: 24 канал

Видання пише, що кадри з "перемальованим" плакатом активно поширюють у мережі росіяни.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ знайшли в Росії іноземців, які збирають гроші для ЗС РФ. Серед людей, які підтримують російську армію, журналісти виявили індіанця-комуніста, фейкового спецпризначенця з Франції, а також сестер з окупованої Макіївки.