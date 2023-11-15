Брешуть і привласнюють кошти: ЗМІ знайшли в Росії іноземців, які збирають гроші для ЗС РФ (фото)

Серед людей, які підтримують російську армію, журналісти виявили індіанця-комуніста, фейкового спецпризначенця з Франції, а також сестер з окупованої Макіївки.

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Після початку повномасштабної війни в Україні в Російській Федерації з'явилася велика кількість людей, які нібито збирають гроші на Збройні сили РФ. Зокрема, серед них є іноземці. Про кількох таких осіб ідеться у статті російського порталу Insider від 15 листопада.

Індіанець, який став комуністом

Джон Ентоні Роблес II з індіанського племені Таїно є уродженцем Пуерто-Ріко. Він стверджує, що його батько був генетиком і використовував своїх дітей як піддослідних. У підлітковому віці він утік до Каліфорнії, де його помістили в дитячий притулок.

Пізніше індіанець пройшов курс з радянології при Пенсільванському університеті, де вивчав комуністичну ідеологію і політичний устрій СРСР. Згодом він став членом Компартії США і почав розповідати іншим студентам, що "СРСР — найкраща країна у світі, а Ленін запозичив свої комуністичні ідеї в індіанців його племені".

Крім того, Роблес не раз виявляв бажання жити в СРСР. Так, одного разу він отримав лист, у якому жінка, на ім'я Галина запрошувала його в Росію, стверджуючи, що хоче пов'язати з ним долю. Бувши розлученим, індіанець ухвалив рішення летіти в РФ, прихопивши з собою сина і доньку.

Посвідчення Роблеса Фото: Insider

Після приїзду в Росію Роблес не зміг знайти Галину за вказаною в листах адресою і отримав посвідчення біженця зі США. Ветеран російської розвідки розповів журналістам, що чоловіка хотіли використати з метою пропаганди, проте в Кремлі не підтримали ініціативу, побоюючись погіршення відносин зі США.

Проте Роблес отримав роботу в російських ЗМІ і досі проживає в Росії. Індіанець брав участь в автопробігах "Русской весны", обклеїв свій автомобіль Z-символікою і вимагає заблокувати в Росії Google/Android, Yandex і WhatsApp. Він також називає себе волонтером і просить гроші для потреб російської армії.

"Спецпризначенець" із Франції.

Російські ЗМІ стверджують, що Адріан Боке служив у французькому спецназі, однак після поранення перекваліфікувався на журналіста-розслідувача. За словами самого француза, він майже два роки пролежав паралізованим у військовому госпіталі. Він також заявив, що нібито поїхав із гуманітарним вантажем в Україну, де виявив "нацистів" у ЗСУ і "фальсифікацію російських звірств".

"Коли ми в'їхали в Бучу на автомобілі, я перебував на пасажирському сидінні. І коли ми проїжджали містом, я бачив на узбіччях вулиць тіла людей, і водночас у мене на очах із вантажівок діставали тіла людей, які викладали поруч із тілами, які лежали на землі, щоб надати ефекту масовості загибелі людей", — цитують журналісти один із фейків Боке.

Адріан Боке Фото: Insider

У своїх соцмережах француз просить гроші на документальні фільми про "злочини укронацистів", а також збирає кошти для лікування поранених бойовиків із "ДНР"

Діяльність Боке привернула увагу французьких журналістів, які з'ясували, що він ніколи не служив у спецпризначенцях, а поранення отримав під час навчальної стрільби. Крім того, журналісти встановили, що Боке не був у Бучі в той період, про який він говорить у своїх "спогадах".

Сестри Корнієнко з Макіївки

Уродженки Донецької області Валентина і Катерина Корнієнко, за словами журналістів, були замішані в подіях на Майдані, де приносили їжу і воду "беркутівцям". Пізніше їх помітили в оточенні Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

За даними журналістів, протягом останніх десяти років сестри часто пересувалися маршрутом Ростов-на-Дону — Москва — Санкт-Петербург, доставляючи російським військовим тепловізори, приціли, радіостанції, обважування на автомати, глушники, квадрокоптери, дизелі, берці та інше спорядження.

Валентина та Катерина Корнієнко Фото: Insider

Автори статті вважають, що сестри істотно збагатилися, займаючись волонтерською діяльністю. Так, у 2022 році Катерина купила квартиру в престижному ЖК Ростова-на-Дону.

Крім того, 2015 року в мережі з'явилася інформація, що "МВС" "ДНР" завело на Валентину і Катерину кримінальну справу у зв'язку з привласненням гуманітарної допомоги через очолюваний ними фонд "Доброруссия".

Нагадаємо, 21 жовтня Міністерство оборони Росії опублікувало черговий фейк, звинувативши Україну в підготовці провокації в Миколаївській області, в якій нібито застосовуватиметься вірус пташиного грипу.

Раніше, 6 листопада, аналітики зазначили, що серед усіх європейських країн російська пропаганда спрямовує найбільшу кількість фейків на Польщу, оскільки країна прийняла багато українських біженців.