"Поразка України очевидна": які фейки Росія поширює у Польщі (відео)

Старша аналітикиня VoxCheck Мирослава Маркова заявила, що російські ЗМІ виставляють українських біженців "некультурною силою, яка не поважає поляків та спричиняє конфлікти".

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Серед усіх європейських країн російська пропаганда спрямовує найбільшу кількість фейків на Польщу. Про це під час презентації дослідження VoxCheck в Укрінформі щодо поширення російської дезінформації у Європі повідомила старша аналітикиня VoxCheck Мирослава Маркова.

За її словами, таку інформацію росіяни поширюють у Польщі, адже країна прийняла багато українських біженців, що змушені були тікати від війни.

Які наративи Росія поширює у польських медіа

Аналітикиня розповіла, що нині у фокусі цих повідомлень інформація про те, що полякам не вистачає ресурсів на надання населенню "гарної соціальної допомоги, тому що все йде на українців".

Також, російські засоби масової інформації виставляють українських біженців "некультурною силою, яка не поважає поляків та спричиняє конфлікти".

Макарова зазначила, що зафіксували повідомлення про те, що "поразка України очевидна і передбачувана, а всі витрачені ресурси на Україну фактично змарновані, тому не варто їх надавати".

"Захід контролює Україну": деталі про російську пропаганду в країнах Європи

Окрім того, за інформацією аналітикині, у 2023 році серед європейських країн найбільше російської пропаганди було поширено в Словаччині (на другому місці), за нею Чехія (на третьому місці), Угорщина (на четвертому місці), Німеччина (на п'ятому місці) та Італія (на шостому місці).

У топі залишаються три наративи, які були виявлені ще у 2022 році. Перший – нібито Захід контролює Україну і використовує її у своїх цілях.

"Зараз дуже сильно форсується тема мирних перемовин. Нібито Росія виступає з численними пропозиціями, а Україна і Захід їх рішуче відкидають лише тому, що хочуть продовжувати війну", — стверджує Мирослава Маркова.

Другий наратив – дії України та Заходу змусили Росію розпочати війну. Третій – підтримка України більше шкодить Заходу ніж Росії.

"Тут йдеться про всі повідомлення про те, які витрати виділяються на Україну і наскільки це не корисно або шкідливо для країни. Окремій аудиторії всередині країни ближчі свої проблеми, для них війна не дуже близько і історії про те, що країна б могла більше витрачати, наприклад, на медичну систему, можуть знаходити відгук", – зауважили аналітикиня.

Макарова зауважила, що найбільше дезінформації у тих країнах, де самі політики прямо чи опосередковано підтримують російські наративи.

"У Польщі це проявлялось в останні місяці перед виборами, у Словаччині теж під час передвиборчих кампаній, в Угорщині вже роками при владі людина з проросійськими поглядами. Унаслідок цього навіть досить якісні медіа все більше тиражуватимуть наративи російської пропаганди, оскільки вони змушені, або хочуть цитувати своїх лідерів", — додала вона.

Нагадаємо, спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти Рустема Умерова. Також, за інформацією ГУР, росіяни планують "вкинути" фейки про те, що "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС".

Раніше у Зеленського попередили про дезінформаційну кампанію кремлівських ботів. Основні наративи російської пропаганди будуть спрямовані на протиставлення Росії та України, Путіна і Зеленського. Запевнятимуть, що в РФ — усе стабільно і надійно, а в Україні — ні.