"Провокації з пташиним грипом": Міноборони РФ запустило черговий фейк про біолабораторії України

На цей раз у Росії заговорили про відновлення американських біолабораторій та начебто провокацій на Миколаївщині, у здійсненні яких звинувачуватимуть Кремль.

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У Росії продовжують ширити фейки про роботу біолабораторій та розробку біологічної зброї в Україні. На цей раз Міністерство оборони Росії звинуватило Україну у підготовці провокації у Миколаївській області. в якій начебто застосовуватиметься вірус пташиного грипу. Відповідне повідомлення міністерство опублікувало у Telegram.

У Міноборони заявили про проведення тренінгу із реагування на біологічні загрози. Він пройшов начебто у серпні-вересні у Львові та на ньому відпрацьовували сценарій провокації проти Росії. Російське міністерство поширює фейк про те, що, згідно зі сценарієм, на Миколаївщині начебто з’явиться вірус патогенного грипу птахів, а відповідальною за "біодиверсію" Україна нібито зробить Росію.

Також у повідомленні не забули додати, що США планують відновити роботу біооб’єктів в Україні, а у західних регіонах продовжиться збір небезпечних патогенів.

Окрім того, Росія стверджує, що участь у заході брала член керівної ради з біобезпеки Британії Філіпа Ленцос, завідувачка референс-лабораторії з діагностики вірусних та особливо небезпечних патогенів Ірина Демчишина, СБУ та Нацполіція.

На момент публікації матеріалу пресцентри силових відомств не коментували звинувачення російського міністерства.

Які фейки поширює Росія про Україну

Росія не зупиняється у своїй інформаційній війні проти України та систематично поширює фейки різного характеру, зокрема про біологічну зброю. До прикладу, на 30-ій зустрічі лідерів ОДКБ, який відбувся у травні цього року, Володимир Путін заявив про роботу в Україні американських біолабораторій, у яких розробляють біологічну зброю.

Також 6 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про поширення Росією тверджень про корупцію в Україні. Така російська дезінформація була спрямована на розкол підтримки Заходу.

Тим часом трансгендерна речниця ЗСУ на початку жовтня розповідала, що держава-агресор часто поширює одні й ці самі фейки. Російська пропаганда не рахується з реальними фактами та сіє в інформаційному просторі хаос.

Окрім того, нещодавно у РФ поширили неправдиву інформацію про продаж на аукціоні квартири Олени Зеленської у Криму. Російські медіа опублікували детальну інформацію про продаж майна, однак у повідомленнях не було посилання на конкретний лот, а на офіційному вебсайті "ГІС Торги" такий об'єкт не виявлено.

Нагадаємо, у липні Фокус розбирався, що саме стоїть за заявами російського керівництва на тему біолабораторій та біологічної зброї в Україні та чого очікувати далі.

Також раніше Фокус писав про те, як і для чого функціонують біолабораторії в Україні, що в них можна розробити, а що неможливо.