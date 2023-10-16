"Сатана живе в Кремлі": трансгендерна речниця ЗСУ розповіла про боротьбу з фейками РФ (відео)

За словами спікера, російські пропагандисти часто повторюють одну й ту саму брехню. Наприклад, у РФ нещодавно знову говорили про "біокомарів" з американських лабораторій.

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Трансгендерка зі США Сара Ештон-Сірілло, яку було призначено на посаду речниці Територіальної оборони ЗСУ, займається розвінчуванням фейків, які поширюють пропагандисти Російської Федерації. Про свою роботу американка розповіла в інтерв'ю ТСН від 16 жовтня.

Сара Ештон-Сірілло вказала на те, що в РФ пропаганда часто повторює одні й ті самі вигадані історії. До таких фейків належить історія про нібито виведення в американських лабораторіях "біокомарів", яку днями в Росії знову транслювали.

За словами спікера, їй також часто доводиться спростовувати для своєї аудиторії російські фейки про Крим. Так, нещодавно в РФ опублікували відео, в якому йшлося про те, що півострів нібито не був частиною України.

Американка також розвінчує для іноземців брехню російських пропагандистів про те, що жителі окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей нібито чекали росіян.

Сара Ештон-Сірілло згадала про розвішані на окупованих територіях пропагандистські плакати, на яких написано: "якщо ви ненавидите сатану, голосуйте за "Единую Россию".

"А я ставлю запитання, як вони можуть ненавидіти сатану, якщо сатана живе в Кремлі. Зрештою, від цієї пропаганди стає нудно", — сказала спікер.

Вона наголосила, що російська пропаганда не рахується з реальними фактами та сіє в інформаційному просторі хаос.

"Світ має розуміти факти і правду. Україна — правда. Росія — брехня", — вважає спікер.

Нагадаємо, у серпні Сара Ештон-Чирилло стала одним зі спікерів Збройних сил України. Їй довірили англомовний проєкт Сил тероборони Russia Hates the Truth, який націлений на аудиторію США та Європи. До цього американка працювала старшим військовим медиком і отримала поранення під Бахмутом.

У вересні Сару Ештон-Чірілло тимчасово відсторонили від посади спікера. Командування висловило невдоволення неузгодженими заявами військовослужбовиці, зокрема погрозами одному з пропагандистів РФ можливою "розплатою за злочини".