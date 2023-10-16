"Сатана живет в Кремле": трансгендерный спикер ВСУ рассказала о борьбе с фейками РФ (видео)

По словам спикера, российские пропагандисты часто повторяют одну и ту же ложь. К примеру, в РФ недавно снова говорили о "биокомарах" из американских лабораторий.

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Трансгендер из США Сара Эштон-Сирилло, которая была назначена на пост спикера Территориальной обороны ВСУ, занимается развенчиванием фейков, распространяемых пропагандистами Российской Федерации. О своей работе американка рассказала в интервью ТСН от 16 октября.

Сара Эштон-Сирилло указала на то, что в РФ пропаганда часто повторяет одни и те же выдуманные истории. К подобным фейкам относится история о якобы выведении в американских лабораториях "биокомаров", которую на днях в России снова транслировали.

По словам спикера, ей также часто приходится опровергать для своей аудитории российские фейки о Крыме. Так, недавно в РФ опубликовали видео, в котором говорилось, что полуостров якобы не был частью Украины.

Американка также развенчивает для иностранцев ложь российских пропагандистов о том, что жители оккупированных частей Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей якобы ждали россиян.

Сара Эштон-Сирилло упомянула о развешанных на оккупированных территориях пропагандистских плакатах, гласящих: "если вы ненавидите сатану, голосуйте за "Единую Россию".

"А я задаю вопрос, как они могут ненавидеть сатану, если сатана живет в Кремле. В конце концов, от этой пропаганды становится скучно", — сказала спикер.

Она подчеркнула российская пропаганда не считается с реальными фактами и сеет в информационном пространстве хаос.

"Мир должен понимать факты и правду. Украина — правда. Россия — ложь", — считает спикер.

Напомним, в августе Сара Эштон-Чирилло стала одним из спикеров Вооруженных сил Украины. Ей доверили англоязычный проект Сил теробороны Russia Hates the Truth, который нацелен на аудиторию США и Европы. До этого американка работала старшим военным медиком и получила ранение под Бахмутом.

В сентябре Сару Эштон-Чирилло временно отстранили от должности спикера. Командование выразило недовольство несогласованными заявлениями военнослужащей, в частности угрозами одному из пропагандистов РФ возможной "расплатой за преступления".