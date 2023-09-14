Выведет россиян на чистую воду: в Украине создали уникальный ИИ, разоблачающий фейки и ИПСО

Новый инструмент мониторит информацию, выявляет российскую ложь в различных источниках, анализирует и защищает от информационных атак.

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Украинские разработчики из команды Mantis Analytics создали на базе искусственного интеллекта (ИИ) уникальную платформу, которая находит в сети вражеские фейки и предупреждает об информационно-психологических операциях (ИПСО), обрабатывая информацию в режиме реального времени. Детали в своем Telegram-канале 14 сентября сообщил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.

Mantis Analytics в режиме реального времени обрабатывает тысячи сообщений и гигабайты данных из информационного пространства — медиа, соцсетей, информплатформ, чтобы выявить ложную информацию. Затем платформа компонует все на интерактивной карте.

Карта Mantis Analytics

"Данные помогают эффективнее противодействовать дезинформации и враждебной пропаганде. Ведь каждый может увидеть, как россияне распространяют фейки и обмениваются информацией", — подчеркивает министр.

И добавляет, что Mantis — лишь одна из уникальных разработок, которую создали украинцы и протестировали в рамках defense-tech-кластера Brave1.

"Дальше — больше технологий и инноваций", — обещает Федоров и призывает совместно работать над проектами в оборонной сфере через платформу Brave 1.

Что такое Mantis Analytics

Mantis Analytics — это платформа мониторинга информационного поля в режиме реального времени, управляемая ИИ. Здесь собирается информация из СМИ, социальных сетей и других источников, которая анализируется ее и дает понять, кто, что и как сообщает. Платформа полностью базируется на современных технологиях машинного обучения и использует модели NLP и LLM для быстрого и эффективного анализа огромных объемов неструктурированных данных.

По словам разработчиков платформы, она помогает анализировать большие массивы данных и на их основе:

распознавать пропаганду, фейки и дезинформацию;

прогнозировать будущее;

собирать статистику и создавать отчеты;

анализировать тенденции.

Речь идет об анализе гигабайтов информации в режиме реального времени, когда платформа автоматически замечает дезинформацию и манипулятивные методы, направленные на ослабление когнитивной безопасности, выявляет необходимые темы и формирует статистические данные. Это дает возможность быстро выявлять скоординированные информационные атаки и нарративные рекламы и оперативно противодействовать им.

"Мы предоставляем правительствам, организациям и отдельным лицам возможности с помощью технологий искусственного интеллекта выявлять, защищать и противодействовать информационной войне", — подтверждают специалисты команды свою миссию.

Кроме того, платформа может предоставлять интерактивные информационные панели и другие специальные инструменты для исследовательского анализа информационного пространства.

Важно

Поле боя и большие данные. Искусственный интеллект в будущих войнах

Напомним, Фокус писал, что с помощью ИИ враг может "отравить" данные в военных системах, а хакеры уже взламывают смартфоны, используя фейковые Telegram и Signal. Кроме того, ранее Фокус сообщал, что российские хакеры взламывают мобильные телефоны украинских бойцов, чтобы узнать о военных планах.