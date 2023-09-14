Виведе росіян на чисту воду: в Україні створили унікальний ШІ, що викриває фейки та ІПСО

Новий інструмент моніторить інформацію, виявляє російську брехню у різних джерелах, аналізує та захищає від інформаційних атак.

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Українські розробники з команди Mantis Analytics створили на базі штучного інтелекту (ШІ) унікальну платформу, яка знаходить у мережі ворожі фейки та попереджає про інформаційно-психологічні операції (ІПСО), обробляючи інформацію в режимі реального часу. Деталі у своєму Telegram-каналі 14 вересня повідомив міністр цифрової інформації України Михайло Федоров.

Mantis Analytics у режимі реального часу обробляє тисячі повідомлень та гігабайти даних з інформаційного простору — медіа, соцмереж, інформплатформ, щоб виявити неправдиву інформацію. Потім платформа компонує все на інтерактивній карті.

Карта Mantis Analytics

"Дані допомагають ефективніше протидіяти дезінформації й ворожій пропаганді. Адже кожен може побачити, як росіяни поширюють фейки та обмінюються інформацією", — підкреслює міністр.

І додає, що Mantis — лише одна з унікальних розробок, яку створили українці та протестували в межах defense-tech-кластера Brave1.

"Далі — більше технологій та інновацій", — обіцяє Федоров і закликає спільно працювати над проєктами в оборонній сфері через платформу Brave 1.

Що таке Mantis Analytics

Mantis Analytics — це платформа моніторингу інформаційного поля в режимі реального часу, керована ШІ. Тут збирається інформація зі ЗМІ, соціальних мереж та інших джерел, аналізує її та дає зрозуміти, хто, що і як повідомляє. Платформа повністю базується на сучасних технологіях машинного навчання і використовує моделі NLP і LLM для швидкого й ефективного аналізу величезних обсягів неструктурованих даних.

За словами розробників платформи, вона допомагає аналізувати великі масиви даних та на їх основі:

розпізнавати пропаганду, фейки та дезінформацію;

прогнозувати майбутнє;

збирати статистику та створювати звіти;

аналізувати тенденції.

Йдеться про аналіз гігабайтів інформації у режимі реального часу, коли платформа автоматично помічає дезінформацію і маніпулятивні методи, спрямовані на послаблення когнітивної безпеки, виявляє необхідні теми і формує статистичні дані. Це дає можливість швидко виявляти скоординовані інформаційні атаки і наративні реклами та оперативно протидіяти ним.

"Ми надаємо урядам, організаціям і окремим особам можливості за допомогою технологій штучного інтелекту виявляти, захищати та протидіяти інформаційній війні", — засвідчують фахівці команди свою місію.

Крім того, платформа може надавати інтерактивні інформаційні панелі та інші спеціальні інструменти для дослідницького аналізу інформаційного простору.

Важливо

Поле бою та великі дані. Штучний інтелект у майбутніх війнах

Нагадаємо, Фокус писав, що за допомогою ШІ ворог може "отруїти" дані у військових системах, а хакери вже зламують смартфони, використовуючи фейкові Telegram і Signal. Крім того, раніше Фокус повідомляв, що російські хакери зламують мобільні телефони українських бійців, аби дізнатися про військові плани.