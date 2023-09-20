Скандал в ВСУ: трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности спикера ТРО

Как рассказали в командовании, угрозы военнослужащей, направленные в адрес "кремлевского пропагандиста" противоречат международным нормам гуманитарного права, которыми руководствуются Силы обороны Украины.

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Сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности спикера Территориальной обороны ВС Украины. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба командования Сил территориальной обороны.

Командование выразило недовольство заявлениями военнослужащей, сделанными в последние дни. В ведомстве подчеркнули, что в ходе военных действий против агрессора, Силы обороны Украины строго соблюдают международные нормы гуманитарного права.

"Высказывания младшего сержанта Эштон-Кирилло, сделанные в последние дни, не были согласованы ни с командованием ТРО, ни с командованием ВСУ. При ведении боевых действий против агрессора силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

Сообщается, что для выяснения обстоятельств данных заявлений, командование ВСУ проведет служебное расследование и примет соответствующие меры.

"Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения этого расследования", — говорится в сообщении.

Что сказала Сара Эштон-Чирилло

Ранее Сара Эштон-Чирилло угрожала одному из "кремлевских пропагандистов" возможной "расплатой за преступления".

"На следующей неделе зубы российских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а их бешеные уста изойдут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления. И эта марионетка Путина — лишь начало. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты и свершится правосудие, ибо нас — в Украине — ведут на эту миссию вера в Бога, свобода и полное освобождение", — заявила спикер ТРО.

Что известно о Саре Эштон-Чирилло и какова ее роль в ВСУ

В августе 2023 года стало известно, что Сара Эштон-Чирилло, трансгендер из Соединенных Штатов, присоединилась к команде спикеров Вооруженных сил Украины. Тогда сообщалось, что она будет заниматься новым англоязычным проектом под названием "Russia Hates the Truth" (Россия ненавидит правду), который ориентирован на аудиторию из США и Европы. Главной целью этой программы является борьба с пропагандой, распространяемой Москвой.

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"Разнообразие в ВСУ": как трансгендер Сара Эштон-Чирилло будет бороться с фейками РФ

В первые дни начала полномасштабной войны, Сара Эштон-Чирилло прибыла в Украину как военный блогер. По информации СМИ, она была зачислена в 209-й батальон 113-й бригады территориальной обороны (ТРО) в должности медицинского работника. Организация Washington Blade, представляющая интересы ЛГБТ-сообщества, отмечало, что американка работала как старший военный медик в районе Кременной. Там она получила ранения в правую руку и лицо от осколка артснаряда. После этого ее направили на лечение в Харьков.

Напомним, мужчина, избивший 15 августа трансгендерную военнослужащую ВСУ Хелен Марк во Львове, извинился перед ней и пообещал быть в дальнейшем более толерантным.