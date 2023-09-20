Скандал у ЗСУ: трансгендерку Сару Ештон-Сірілло відсторонили від посади спікера ТРО

Як розповіли в командуванні, погрози військовослужбовця, спрямовані на адресу "кремлівського пропагандиста", суперечать міжнародним нормам гуманітарного права, якими керуються Сили оборони України.

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Сержантку-трансгендерку Сару Ештон-Сірілло усунули з посади спікера Територіальної оборони ЗС України. Про це 20 вересня повідомляє пресслужба командування Сил територіальної оборони.

Командування висловило невдоволення заявами військовослужбовця, зробленими останніми днями. У відомстві наголосили, що під час військових дій проти агресора, Сили оборони України суворо дотримуються міжнародних норм гуманітарного права.

"Висловлювання молодшого сержанта Ештон-Кірілло, зроблені останніми днями, не були узгоджені ні з командуванням ТРО, ні з командуванням ЗСУ. При веденні бойових дій проти агресора сили оборони України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для з'ясування обставин цих заяв, командування ЗСУ проведе службове розслідування і вживе відповідних заходів.

"Сержанта Сару Ештон-Сірілло буде негайно відсторонено від посади до завершення цього розслідування", — ідеться в повідомленні.

Що сказала Сара Ештон-Сірілло

Раніше Сара Ештон-Сірілло погрожувала одному з "кремлівських пропагандистів" можливою "розплатою за злочини".

"Наступного тижня зуби російських дияволів заскрегочуть ще сильніше, а їхні скажені вуста спітніють піною в неконтрольованому божевіллі, коли світ побачить, як улюблений кремлівський пропагандист розплатиться за свої злочини. І ця маріонетка Путіна — лише початок. Усі російські військові злочинці-пропагандисти будуть наздогнані і здійсниться правосуддя, бо нас — в Україні — ведуть на цю місію віра в Бога, свобода і повне визволення", — заявила спікерка ТРО.

Що відомо про Сару Ештон-Сірілло і яка її роль у ЗСУ

У серпні 2023 року стало відомо, що Сара Ештон-Сірілло, трансгендер зі Сполучених Штатів, приєдналася до команди спікерів Збройних сил України. Тоді повідомлялося, що вона займатиметься новим англомовним проєктом під назвою "Russia Hates the Truth" (Росія ненавидить правду), що орієнтований на аудиторію зі США та Європи. Головною метою цієї програми є боротьба з пропагандою, поширюваною Москвою.

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"Різноманітність у ЗСУ": як трансгендер Сара Ештон-Сірілло боротиметься з фейками РФ

У перші дні початку повномасштабної війни, Сара Ештон-Чірілло прибула в Україну як військовий блогер. За інформацією ЗМІ, її було зараховано до 209-го батальйону 113-ї бригади територіальної оборони (ТРО) на посаді медичного працівника. Організація Washington Blade, що представляє інтереси ЛГБТ-спільноти, зазначала, що американка працювала як старший військовий медик у районі Кремінної. Там вона дістала поранення в праву руку й обличчя від осколка артснаряда. Після цього її направили на лікування до Харкова.

Нагадаємо, чоловік, який побив 15 серпня трансгендерну військовослужбовицю ЗСУ Гелен Марк у Львові, вибачився перед нею і пообіцяв бути надалі більш толерантним.