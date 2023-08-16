Приїхала на похорон: у Львові жорстоко побили трансгендерну військовослужбовицю ЗСУ (фото)

Як зазначили в організації "КиївПрайд", невідомий спочатку образив захисницю, потім повалив її на землю і завдав серію ударів.

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Трансгендерна службовиця ЗСУ на ім'я Хелен зазнала нападу невідомого у Львові. Про це 16 серпня повідомляє організація "КиївПрайд" на своїй Instagram-сторінці.

За наявною інформацією, Гелен взяла відпустку і прибула до Львова на похорон матері. 15 серпня в центрі міста напав на неї, поки вона спілкувалася по відеозв'язку зі своїм хлопцем. Раптово до неї підійшов незнайомий чоловік і став її ображати.

"Хелен попросила його відійти, і наступної секунди чоловік ударив її в ніс зі словами "Ти шо, п***р?", — описує події "КиївПрайд".

З першого удару Гелен втратила рівновагу, і на неї завалилася серія наступних ударів.

Невідомий повалив Гелен ударом на землю

"Від удару Гелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео. Сьогодні постраждала зняла побої й написала заяву", — йдеться в повідомленні.

Активісти громадської організації звернулися до омбудсмена Дмитра Лубінця з проханням стежити за ситуацією і попросили Національну поліцію втрутитися.

За даними "КиївПрайд", Хелен уже три роки служить у ЗСУ.

У поліції ведуть перевірку нападу

Старший інспектор відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Львівській області Михайло Василишин повідомив "Суспільному", що Хелен звернулася із заявою до відділення поліції. Правоохоронці проводять перевірку всіх обставин того, що сталося. Деталі повідомлять пізніше.

Нагадаємо, 20 липня повідомлялося, що знайомі військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади звинуватили лікарів столичної лікарні в його смерті. Товариш по службі загиблого стверджує, що захисника побили охоронці лікарні.

Раніше, 29 червня, повідомлялося, що в Білоцерківському районі Київської області невідомі побили військкома, думаючи, що він роздає повістки.