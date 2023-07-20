"Загинув жахливою смертю": у Києві звинуватили лікарів у смерті бійця ЗСУ (фото, відео)

Товариш по службі загиблого стверджує, що захисника побили охоронці лікарні, в якій він лікувався, а співробітники медустанови і слідчі, які фіксували смерть, промовчали про побої.

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Військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадим із позивним "Фізрук" загинув на території Київської міської клінічної лікарні N°4 Солом'янського району, де проходив лікування. Про це написала подруга бійця Аліна Іцелєва в Instagram 18 липня.

"Чотири години він лежав і помирав на вулиці, і ніхто нічого не зробив, щоб йому допомогти! Його побратим, безуспішно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, що їхала з іншого медзакладу!" — йдеться в публікації.

Дівчина повідомила, що після того, як військового занесли в приміщення лікарні, замість того щоб покласти в реанімацію, його прив'язали до ліжка. Через 16 годин було офіційно оголошено, що Вадима застала "раптова смерть".

"Я сиділа в лікарні цієї ночі і дивилася на батька, який ридав у коридорі, кажучи, що Вадим не загинув під Мар'янкою, але загинув тут у Києві. Загинув жахливою смертю", — написала Аліна в stories.

У київській лікарні загинув військовий із позивним "Фізрук"

Товариш по службі загиблого Дарій Зіяде з позивним "Сирієць" заявив, що співробітники лікарні та слідчі, які фіксували смерть, промовчали про побої. За його словами, Вадима побили охоронці медустанови.

"Справу намагалися зам'яти, але зрозуміло, що їм це вже не вдасться, до того ж охорона лікарні після нанесення важких побоїв кинула його", — написав військовий у своєму Telegram-каналі.

Дарій Зіяде стверджує, що слідча Варвара Кротенко, яка виїхала в лікарню в перший день смерті військового, просто розписалася "де треба" і поїхала далі "у своїх справах". Він також опублікував відео зі старшою слідчою Оленою Іванець, яка, за його словами, причетна до цієї справи.

Що кажуть у поліції

Пресслужба поліції Києва повідомила, що правоохоронці з'ясовують обставини смерті 31-річного військовослужбовця в одній із лікарень Солом'янського району. У відомстві зазначили, що чоловік помер 17 липня в медзакладі, де проходив лікування останні кілька тижнів.

У поліції також заявили, що 16 липня чоловіка виявили на вулиці на території лікарні в "збудженому і неадекватному стані". Про побої в заяві відомства не згадувалося.

Повідомляють, що за цією справою розпочато два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ — неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.

"Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза", — підсумували в поліції.

Що кажуть у лікарні

На момент написання публікації офіційних коментарів Київської міської клінічної лікарні N°4 Солом'янського району щодо смерті військовослужбовця "Фізрука" не надходило.

Нагадаємо, що 27 червня у Львівській області звинуватили капітана Івана Зозульчака в побитті солдата Назара Матвіїшина, який нещодавно повернувся з фронту на ротацію. Сестра потерпілого повідомила, що її рідний брат потрапив до Львівського військового госпіталю з гострим апендицитом, однак під час операції медики виявили сильні травми внутрішніх органів.

Ми також писали про те, що 3 липня стало відомо про те, що в Ужгороді нетверезий воєнком накинувся з кулаками на жінку просто на вулиці та в присутності її чоловіка-військовослужбовця. Подружжя вирішило покинути приміщення торговельного закладу і викликати поліцію. Майор пішов за ними на вулицю.