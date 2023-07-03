"Ти воював чи з**бався?": в Ужгороді п'яний військком побив дружину бійця (фото)

Співробітник ТЦК, будучи напідпитку, за словами місцевих, не вперше займається рукоприкладством, але жодного разу не був покараний. У МВС підтвердили факт нападу та анонсували оголошення про підозру військкому.

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В Ужгороді нетверезий військком з кулаками накинувся на жінку просто на вулиці і у присутності її чоловіка-військовослужбовця. Постраждала написала заяву до поліції, а про інцидент розповіла на своїй сторінці в мережі.

За словами Тетяни Новак, її побив п'яний старший офіцер Закарпатського ОТЦК, майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК Костянтин Варі.

П'яний майор причепився в магазині і всіляко провокував конфлікт

Подія сталася в Ужгороді 25 червня 2023 року біля одного з магазинів, куди Тетяна прийшла зі своїм чоловіком-військовослужбовцем.

"На касі до нас причепився п'яний мужик в цивільному одязі. Його перші слова були до мого чоловіка: "Ти воював чи з….ся (втік)?". Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила і він продовжив на підвищених тонах допитуватись: "а де? а як? а нащо поїхав на нуль? а чого зараз не там?". Мій чоловік спокійно зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, після оборони Соледару визнаний обмежено придатним. Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше і він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до "ви не місцеві і це одразу видно, нащо ви приїхали, а ви знаєте хто я, а я майор, це мій район, мене всі знають", — розповідає Тетяна.

За словами жінки, військком махав руками в їхній бік, декілька разів штовхнув її та чоловіка в голову. Подружжя вирішило залишити приміщення торгівельного закладу і викликати поліцію. Майор пішов за ними на вулицю.

"Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, майор Костянтин Варі теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і завдав ще одного удару кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік", — розповідає Тетяна.

Подружжя викликало поліцію, а люди, які стали свідками нападу, стали розповідати, що це — не перший випадок коли військком кидається з кулаками на людей, але охочих розповісти це правоохоронцям, які прибули на виклик, не знайшлося.

Згодом приїхала швидка, і медики констатували в жінки забій щелепи. Подружжя написало заяву до поліції.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ч.1 (умисне легке тілесне ушкодження). Ввечері того ж дня в травмпункті Ужгородської міської лікарні в мене зафіксували "забій м'яких тканин голови, забій нижньої щелепи", — говорить жінка.

За її словами, вони з чоловіком отримали дзвінок із Закарпатського ОТЦК, щоб зустрітися і обговорити інцидент "і врегулювати все мирно". Жінка відмовилась.

За словами Тетяни, в поліції їй неохоче дали направлення на судово-медичну експертизу, де раптово виявилося, що в травмпункті забули проставити необхідні печаті на довідку, а слідчій поліції забув додати до направлення супровідний лист. Подружжя повернулося до поліції і травмпункту і таки отримало потрібні печатки. Наступні кілька днів постраждалій жінці так ніхто і не зателефонував, більш того виявилося, що слідчій, який веде її справу, пішов у відпустку.

"Я не знаю, чи вилучили відео з камер спостереження з магазина, чи були опитані свідки (як мінімум продавчиня), чи був долучений протокол затримання з доказами, що Варі був в стані алкогольного сп'яніння. Я не маю зв'язків, не маю грошей на адвоката. Єдині варіанти для мене – це публічність, ваша підтримка і безкоштовна допомога юристів. Йдеться не лише про мене, йдеться про наше суспільство, яке не має толерувати свавілля і тремтіти перед погонами", — написала Тетяна Новак.

Що кажуть у Закарпатському ОТЦК та СП

У обласному ТЦК повідомили, що знають про те, що в мережі поширюється інформація щодо протиправних дій збоку одного з військовослужбовців Закарпатського ОТЦК та СП і обіцяють провети перевірку.

"Щодо цього випадку призначено службову перевірку за результатами якої буде прийнято однозначне та справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково! Разом з тим звертаємо увагу, що командування Закарпатського ОТЦК та СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля, особливо в стані алкогольного спʼяніння та має нульову толерантність до людей які скоюють такі вчинки, а надто до військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.

У ОТЦК запевнили, що у найкоротші терміни з'ясують всі подробиці і ухвалять відповідні рішення.

Що кажуть у Нацполіції

У МВС відреагували на скандал і заявили, що у поліції готують матеріали для повідомлення військовому про підозру, проводяться необхідні слідчі дії. Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко.

"Зловмисник завдав тілесних ушкоджень жінці, після чого втік з місця події. Співробітники поліції встановили, що нападником є 55-річний місцевий житель, працівник ТЦКСП. Його розшукали та доправили до районного управління поліції. Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп'яніння", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Черкасах троє представників ТЦК заламали руки цивільному і повалили його на землю. Один із них буцнув лежачого чоловіка ногою по голові.

Також повідомлялося, що у Львівській області капітан побив солдата, який повернувся з фронту. У солдата стався внутрішній крововилив унаслідок розриву печінки.