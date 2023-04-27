Побиття цивільного військовослужбовцями у Черкасах: з'явилася реакція ТЦК (відео)

Військкоми запевняють, що містянин почав їх провокувати, а потерпілий — що зазнав фізичного болю. Зрештою обидві сторони конфлікту звернулися до поліції.

Related video

У Черкасах троє представників ТЦК заламали руки цивільному і повалили його на землю. Один із них буцнув лежачого чоловіка ногою по голові. Відео цього випадку виклали в News Cherkassy.

"Під час вручення повістки, між громадянином та представниками військкомату (ТЦК) в Черкасах виник конфлікт, який закінчився рукоприкладством. Подія сталась біля Хрещатик Сіті", — йдеться в повідомленні.

Що кажуть у ТЦК

У ТЦК Черкас прокоментували подію, заперечивши, що містянину намагалися вручити повістку. За словами представників військкомату, чоловік сам спровокував конфлікт.

"Під час оповіщення населення в межах загальної мобілізації, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернули увагу на чоловіка, який почав себе вести провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов’язків. Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. Громадянина було затримано, на місце події, військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників Національної поліції. Прибувши за викликом, вони відібрали пояснення в учасників події", — йдеться в повідомленні.

Також в ТЦК заявили, що оприлюднене відео вирване з контексту, а обставини події значно ширші, аніж показано в зазначеному фрагменті та повідомили, що через конфлікт на вулиці призначено службову перевірку.

Що говорить місцева влада

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець відреагував на інцидент, одночасно засудивши дії і чоловіка, і військкомів.

"Мобілізація – це не каральний захід, не чиясь забаганка. Це — життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами. Чи має право цивільний зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків, навіть якщо він вручає сповіщення? Моя відповідь: Ні. Чи має право військовий реагувати так, як ми бачили на відео? Моя відповідь: Ні", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що офіційну оцінку цій ситуації та її учасникам дасть службова перевірка та правоохоронні органи, які отримали заяви від двох сторін конфлікту.

Нагадаємо, що у Дніпрі стався конфлікт між співробітниками ТЦК та власницею відомого місцевого клубу "Soho". Військові прийшли до закладу, щоб "перевірити документи" у чоловіків, які там перебували, а жінка накинулася на них з лайкою, бо ті лякають її клієнтів.

У патрульній поліції України заявили, що вручатимуть поїздки любителям дрифту, які ганяють вулицями міст.