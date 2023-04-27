Избиение гражданского военнослужащими в Черкассах: появилась реакция ТЦК (видео)

Военнослужащие уверяют, что горожанин начал их провоцировать, а потерпевший — что испытал физическую боль. В конце концов, обе стороны конфликта обратились в полицию.

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В Черкассах трое представителей ТЦК заломили руки гражданскому и повалили его на землю. Один из них ударил лежащего мужчину ногой по голове. Видео этого случая выложили в News Cherkassy.

"Во время вручения повестки между гражданином и представителями военкомата (ТЦК) в Черкассах возник конфликт, который закончился рукоприкладством. Событие произошло возле Крещатик Сити", — говорится в сообщении.

Что говорят в ТЦК

В ТЦК Черкасс прокомментировали событие, отрицая, что горожанину пытались вручить повестку. По словам представителей военкомата, мужчина сам спровоцировал конфликт.

"Во время оповещения населения в пределах общей мобилизации представители территориального центра комплектования и социальной поддержки обратили внимание на мужчину, который начал себя вести провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих. Гражданин был задержан, на место происшествия, военнослужащие ТЦК и СП вызвали представителей Национальной полиции. Прибыв на вызов, они взяли объяснения у участников происшествия", — говорится в сообщении.

Также в ТЦК заявили, что обнародованное видео вырвано из контекста, а обстоятельства происшествия значительно шире, чем показано в указанном фрагменте и сообщили, что из-за конфликта на улице назначена служебная проверка.

Что говорят местные власти

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отреагировал на инцидент, одновременно осудив действия и мужа, и военкомов.

"Мобилизация – это не карательная мера, не чья-то прихоть. Это — жизненная необходимость для нашего государства во время войны с российскими оккупантами. Имеет ли право гражданское пренебрежительно относиться к военному при исполнении служебных обязанностей, даже если оно вручает уведомление? Мой ответ: Нет. Имеет ли право военный реагировать так, как мы видели на видео? Мой ответ: Нет", — написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что официальную оценку сложившейся ситуации и ее участникам даст служебная проверка и правоохранительные органы, получившие заявления от двух сторон конфликта.

Напомним, что в Днепре произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и владелицей известного местного клуба "Soho". Военные пришли в заведение, чтобы "проверить документы" у находившихся там мужчин, а женщина набросилась на них с бранью, потому что те пугают ее клиентов.

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