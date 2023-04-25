"Мы предупреждали": любители дрифта будут получать повестки по всей Украине (видео)

Сотрудничество патрульных с представителями центров комплектования кадров в контексте выдачи повесток будет в отдельных случаях, в частности, когда нужно проверить любителей дрифта на улицах украинских городов, сказал Алексей Билошицкий.

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Повестки любителям быстрой езды могут вручать не только в Киеве, но и в других городах Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, сотрудничество патрульных полицейских с представителями военкоматов в контексте выдачи повесток необходимо постоянно.

"В отдельных случаях она может действительно применяться, потому что такие случаи (дрифт на дорогах — ред.), они показательны. Мы уже достаточно длительный период времени реагировали на эти акции, мы предупреждали и обращались к участникам этих движений относительно того, что сейчас это делать неуместно и не ко времени", — отметил он.

Он добавил, что недавно в Киеве несколько автомобилей устроили гонку по улицам столицы. Полиция отреагировала на столь дерзкие действия и объединила усилия с центрами комплектования кадров.

"Возможно, будут в будущем (такие случаи — ред.), также будем на них реагировать. И, конечно, не только в Киеве это может применяться. Со своей стороны военкоматы также были заинтересованы в проверке документов и приглашении этих лиц. Мы делали свою работу, а они — свою", — отметил Билошицкий.

Напомним, что 24 апреля в Киеве любителям уличного дрифта вручили повестки и предложили "прокачать" не автомобили, а автоматы. Ночью в Киеве уличные гонщики собрались на одной из парковок и начали "прокачивать" двигатели. Правоохранители, чтобы на длительное время отбить желание у любителей быстрой езды гонять по городу, пригласили с собой представителей военкомата. Те вручили нарушителям повестки.

"Всему есть пределы. Загонять заряженные автомобили в центр города, реветь там моторами и дрифтовать по улицам — это фарс во время войны. Такими авто управляют молодые ребята, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", — сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Ранее жителя Луцка, который в анонимном Telegram-канале сообщал информацию о том, где и в каких районах города раздают повестки, приговорили к 5 годам тюрьмы.