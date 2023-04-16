Помогал уклонистам: в Луцке владельца Telegram-канала о повестках приговорили к 5 годам, — СМИ

Суд пришел к выводу о том, что владелец паблика, в котором размещалась информация о том, где и когда в городе раздают повестки, препятствовал деятельности ВСУ.

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Жителя Луцка, который в анонимном Telegram-канале публиковал информацию о том, где и в каких районах города раздают повестки, осудили на 5 лет лишения свободы. В вину горожанину вменялось препятствование деятельности ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал "Куратор области".

В паблике размещались сведения о времени и местах, где сотрудники Волынского ТЦК вручали повестки, что, по мнению стороны обвинения, якобы позволяло мужчинам призывного возраста уклониться от попадания в армейские ряды.

Владельца интернет-ресурса задержали, в его доме провели обыск и по прошествии месяца огласили приговор: пять лет тюрьмы и два года испытательного срока. Наличие испытательного срока предполагает условное наказание.

Напомним, что появились новые правила вручения повесток, а юристы рассказали о том, какие проблемы ждут представителей ТЦК. Новшества в корне не изменят работу военкоматов, но есть вероятность того, что теперь повестки будут выписывать большему числу жителей других регионов, — отсюда и возможная юридическая волокита.

Напомним, что британская разведка рассказала, зачем в России одобрили электронные повестки. По данным Минобороны Великобритании, сейчас в РФ ставка делается на добровольческие формирования, однако в будущем потери могут восполнять уже и за счет уклонистов.

Российские СМИ со ссылкой на источник из Кремля сообщают, что работа над законом об электронных повестках была засекречена. К нему имели отношение представители Минобороны РФ, Минцифры, а также ФСБ и МВД.