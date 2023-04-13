Новые правила вручения повесток: юристы объяснили, какие проблемы ожидают ТЦК

Нововведения не окажут сильного влияния на работу военкоматов, но есть шанс, что повестки теперь будут выписывать большему числу людей из других регионов, что может привести к юридической волоките.

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Кабинет министров расширил полномочия ТЦК и СП (бывшие военкоматы), что позволит вручать военнообязанным повестки независимо от места нахождения на воинском учете и места постоянной регистрации. Об этом в среду, 12 апреля сообщает BBC.

Постановление №318 "О внесении изменений в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" от украинского правительства появилось на "Правительственном портале" 7 апреля и вызвало целую волну обсуждений о том, как нововведения повлияют на систему вручения повесток.

Согласно документу, правительство внесло изменения в положение о ТЦК и СП, которые осуществляют оповещение и призыв граждан:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Выдача повесток в Украине — что изменилось?

Издание сообщает, что ранее именно уточнения о "местах пребывания на военном учете" не было.

Соответственно, изменение позволяет центрам комплектования не учитывать, в каком именно регионе проживает военнообязанный. И данное обстоятельство уже не дает основания обжаловать вручение повестки.

Когда с начала года во многих регионах Украины начали раздавать повестки, чтобы люди становились на воинский учет, сложилась практика, что повестки чаще всего выписывали на блокпостах и в общественных местах преимущественно гражданам, имеющим регистрацию на территории, где работает военкомат. Соответственно людей из другого города или области могли быстро отпустить после проверки паспорта.

Согласно закону, человек призывного возраста, переехавший на новое место жительства, обязан самостоятельно встать на военный учет в местный военкомат в течение 7 дней, и тем, кто не встал тоже могут вручать повестки.

Доказать постоянное место проживание, а не временный проезд в этот период было сложно, поэтому постановление правительства, снимающее территориальные ограничения, может сильно повлиять на систему раздачи повесток и мобилизации.

Выдача повесток в Украине — мнение юристов

Издание обратилось за консультацией к юристам, которые отметили, что стоит отличать повестку от призыва, поскольку призыв прежде всего является следствием, а получение повестки означает, что человек должен уточнить свои данные и стать на воинский учет.

"На самом деле и сейчас, когда человек показывает паспорт регистрации другой области и не может аргументировать свое пребывание здесь — проездом ли он или нет, ему так же могут вручить повестку", — объясняет юрист Александр Золотухин.

По его словам, на самом деле и ранее не было основания для того, чтобы не вручить повестку, если было известно, что человек проживает в другом регионе, но не стоит на учете. Однако ранее иногородним могли не вручать повестки для того, чтобы не перегружать работу местных центров комплектации.

Поэтому в работе военкоматов существенных изменений не будет, но есть шанс, что повестки теперь будут выписывать большему числу людей из других регионов.

"Возможно, больше станет людей, которым будут вручать повестки во Львове на блокпосте, а они зарегистрированы, например, в Самборе. Но это повлечет увеличение нагрузки на юристов в военкоматах", — считает эксперт.

Он убежден, что принявшие повестку лица, могут не явиться в центры комплектования, что привлечет к административной ответственности и увеличит юридическую волокиту.

Нововведения могут привести к юридической волоките Фото: Соцсети

Несмотря на то, что ситуация с вручением повесток сильно не изменится, у граждан не будет возможности апеллировать к тому, что они зарегистрированы в другой области

Золотухин рассказал о том, что есть такая судебная практика, когда люди пытаются отменить приказ о своей мобилизации в связи с тем, что при вручении повестки были нарушения — не та область или что-то подобное.

"Чаще всего суды отказывают в удовлетворении таких исков, поскольку приказ о мобилизации исчерпывает себя с момента издания. То есть человек может уволиться только по общим обстоятельствам, предусмотренным законом, а отменить приказ о мобилизации и просто уволиться – такого не бывает", — сообщил юрист.

"Формального запрета выдавать повестки людям из других регионов не было. Но привязка к ТЦК существовала, это правда. Ситуация заключалась в том, что только те центры комплектования, где человек стоял на военном учете, могли составлять протокол об административном правонарушении — нарушение правил воинского учета", — считает другой юрист Павел Романюк.

По его мнению, ситуация сейчас изменится, поскольку такое право получат все "военкоматы" независимо от места регистрации.

"Подозреваю, что эти изменения направлены не только для легализации состояния, что повестки могут вручаться независимо от места жительства, но это может привести и к легализации составления админпротоколов другими центрами, кроме тех, где человек находится на военном учете", — считает Павел Романюк.

Напомним, 7 апреля Кабмин расширил полномочия ТЦК, что дает им право рассылать повестки, независимо от места пребывания военнообязанных.

10 апреля стало известно, что в России занялись цифровизацией воинского учета и будут присылать электронные повестки на телефон.