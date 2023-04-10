Имеют равную юридическую силу: в РФ будут присылать повестки на телефон (видео)

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, у военнообязанных будет две недели, чтобы явиться добровольно в военкомат, после чего будет введен запрет на выезд за границу и другие ограничения.

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В Государственную думу Российской Федерации внесут поправки о "совершенствовании" воинского учета в стране. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишут росСМИ.

Главной новацией в поправках станет цифровизация воинского учета, которая поможет в будущем избежать ошибок при призыве на службу, которые уже были допущены во время частичной мобилизации.

Традиционные повестки в виде бумажки сохранятся, однако к ним прибавится еще электронная форма, которая будет дублироваться благодаря созданной ранее базе. В Госдуме также отметили, что они будут иметь равную юридическую силу.

"Люди не всегда проживают по месту своей регистрации, иногда по объективным причинам уведомления до них просто не доходят. Конечно же, таких граждан нельзя записывать в уклонисты, и тем более привлекать к ответственности. Поэтому предлагается дублировать направление традиционных повесток в электронной форме, граждане должны иметь возможность удаленно ознакомиться с извещением военкомата",— сообщает Андрей Картаполов.

Далее председатель комитета Госдумы по обороне заявил, что граждане РФ, которые не получили повестку, или делают вид, что ее не получили, будут обязаны в течении двух недель самостоятельно явиться в военкомат.

"Если он этого не сделает, то ему приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки, брать кредиты и так далее", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта уже сообщалось, что в России повестки будут присылать через "Госуслуги". При помощи такого решения хотят минимизировать процент уклонистов. При этом удалиться из "Госуслуг" уже невозможно.