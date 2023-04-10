Мають рівну юридичну силу: в РФ надсилатимуть повістки на телефон (відео)

За словами голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, у військовозобов'язаних буде два тижні, щоб з'явитися добровільно у військкомат, після чого буде запроваджено заборону на виїзд за кордон та інші обмеження.

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У Державну думу Російської Федерації внесуть поправки про "вдосконалення" військового обліку країни. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, пишуть РосЗМІ.

Головною новацією у поправках стане цифровізація військового обліку, яка допоможе у майбутньому уникнути помилок при закликі на службу, які вже були допущені під час часткової мобілізації.

Традиційні повістки у вигляді папірця збережуться, проте до них додасться ще електронна форма, що дублюватиметься завдяки створеній раніше базі. У Держдумі також зазначили, що вони матимуть рівну юридичну силу.

"Люди не завжди проживають за місцем своєї реєстрації, іноді з об'єктивних причин повідомлення до них просто не доходять. Звичайно ж, таких громадян не можна записувати до ухилянтiв, і тим паче притягати до відповідальності. Тому пропонується дублювати спрямування традиційних повісток в електронній формі, громадяни повинні мати можливість віддалено ознайомитися з повідомленням військкомату", — повідомляє Андрій Картаполов.

Далі голова комітету Держдуми з оборони заявив, що громадяни РФ, які не отримали повістку, або вдають, що її не отримали, будуть зобов'язані протягом двох тижнів самостійно з'явитися у військкомат.

"Якщо він цього не зробить, то йому приходить повідомлення про те, що вводиться обмеження на виїзд і попередження, що будуть інші обмежувальні заходи. Якщо він знову не з'явиться, то через 20 днів цей військовозобов'язаний може втратити можливість керування транспортним засобом, укладати угоди, брати кредити і так далі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня вже повідомлялося, що в Росії повістки надсилатимуть через "Держпослуги". За допомогою такого рішення хочуть мінімізувати відсоток ухилянтів. При цьому видалитись з "Держпослуг" вже неможливо.