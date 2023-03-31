Не приховують цілей: у Росії повістки надсилатимуть через "Госуслуги"
За словами Юрія Швиткіна, за допомогою такого рішення хочуть мінімізувати відсоток ухилянтів. При цьому видалитись з "Госуслуг" уже неможливо.
Розсилка повісток в електронному вигляді буде прирівняна до вручення повістки особисто. Таку заяву зробив заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін сьогодні, 31 березня.
Цілей такого кроку в Кремлі не приховують, кажуть, хочуть мінімізувати кількість ухилянтів.
"Одна з цілей — мінімізувати відсоток ухилянтів. Якщо прийшла [повістка] через Госуслуги, потрібно виконувати. Вручення в електронному вигляді те саме, що й особисто", — сказав він.
Так, уже в процесі весняної кампанії призовників в армію викликатимуть до військкоматів, зокрема й цим способом. Як казав раніше представник Генштабу Володимир Цимплянський, Міноборони РФ вже згенерувало єдину базу призовників на 700 тис. людей віком від 18 до 27 років. З 1 квітня до 15 липня планується призвати 147 тис. осіб.
З Госуслуг прибрали кнопку видалення облікового запису
А тим часом росіянам заборонили видаляти свої дані з "Госуслуг". Кнопка "видалення облікового запису" просто зникла на сайті сервісу "Госуслуги", а в додатку — не активна.
Росіяни масово почали писати в службу підтримки, на що там відповідають, що видалити обліковий запис можна, але тільки "на особистий запит", про це повідомляють російські ЗМІ.
26 березня ми писали, що уряд РФ намагається заохочувати чоловіків призовного віку грошима та всілякими пільгами, щоб ті йшли на війну добровольцями, а другу хвилю мобілізації не довелося оголошувати.
1 березня в українському ГУР заявили, що в Росії йде прихована мобілізація, завдяки якій вдається призвати 20 тисяч людей на місяць.