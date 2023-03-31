Не приховують цілей: у Росії повістки надсилатимуть через "Госуслуги"

За словами Юрія Швиткіна, за допомогою такого рішення хочуть мінімізувати відсоток ухилянтів. При цьому видалитись з "Госуслуг" уже неможливо.

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Розсилка повісток в електронному вигляді буде прирівняна до вручення повістки особисто. Таку заяву зробив заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін сьогодні, 31 березня.

Цілей такого кроку в Кремлі не приховують, кажуть, хочуть мінімізувати кількість ухилянтів.

"Одна з цілей — мінімізувати відсоток ухилянтів. Якщо прийшла [повістка] через Госуслуги, потрібно виконувати. Вручення в електронному вигляді те саме, що й особисто", — сказав він.

Так, уже в процесі весняної кампанії призовників в армію викликатимуть до військкоматів, зокрема й цим способом. Як казав раніше представник Генштабу Володимир Цимплянський, Міноборони РФ вже згенерувало єдину базу призовників на 700 тис. людей віком від 18 до 27 років. З 1 квітня до 15 липня планується призвати 147 тис. осіб.

З Госуслуг прибрали кнопку видалення облікового запису

А тим часом росіянам заборонили видаляти свої дані з "Госуслуг". Кнопка "видалення облікового запису" просто зникла на сайті сервісу "Госуслуги", а в додатку — не активна.

Росіянам заборонили видаляти свої дані з "Госуслуг"

Росіяни масово почали писати в службу підтримки, на що там відповідають, що видалити обліковий запис можна, але тільки "на особистий запит", про це повідомляють російські ЗМІ.

Видалити дані з російських "Госуслуг" можна лише звернувшись особисто

26 березня ми писали, що уряд РФ намагається заохочувати чоловіків призовного віку грошима та всілякими пільгами, щоб ті йшли на війну добровольцями, а другу хвилю мобілізації не довелося оголошувати.

1 березня в українському ГУР заявили, що в Росії йде прихована мобілізація, завдяки якій вдається призвати 20 тисяч людей на місяць.