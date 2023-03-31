Не скрывают целей: в России повестки будут присылать через "Госуслуги"

По словам Юрия Швыткина, при помощи такого решения хотят минимизировать процент уклонистов. При этом удалиться из "Госуслуг" уже невозможно.

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Рассылка повесток в РФ в электронном виде будет приравнена к вручению повестки лично в руки. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сегодня 31 марта.

Целей такого шага в Кремле не скрывают, говорят, хотят минимизировать количество уклонистов.

"Одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично", — сказал он.

Так, уже в ходе весенней кампании призывников в армию будут звать в военкоматы, в том числе и этим способом. Как говорил ранее представитель Генштаба Владимир Цимплянский, Минобороны РФ уже сгенерировало единую базу призывников на 700 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. С1 апреля по 15 июля планируется призвать 147 тыс. человек.

Из Госуслуг убрали кнопку удаления учетной записи

А тем временем, россиянам запретили удалять свои данные из "Госуслуг". Кнопка "удаление учетной записи" просто исчезла на сайте сервиса "Госуслуги", а в приложении — не активна.

Россиянам запретили удалять свои данные из "Госуслуг"

Россияне массово стали писать в службу поддержки, на что там отвечают, что удалить учетку можно, но только "по личному запросу", об этом сообщают российские СМИ.

Удалить данные из российских "Госуслуг" можно только обратившись лично

26 марта мы писали, что правительство РФ пытается поощрять мужчин призывного возраста деньгами и всевозможными льготами, чтобы те шли на войну добровольцами, а вторую волну мобилизации не пришлось объявлять.

1 марта в украинском ГУР заявили, что в России идет скрытая мобилизация, благодаря которой удается призвать 20 тысяч человек в месяц.