"Чтобы не объявлять мобилизацию": Кремль заманивает россиян на войну деньгами и льготами, — АР

По информации аналитиков, таким образом, РФ пытается избежать официального объявления второй волны мобилизации после того, как первая оказалась провальной.

Российское правительство финансово поощряет мужчин идти добровольцами либо во временных пунктах вербовки, либо посредством телефонных звонков, чтобы не объявлять новую волну мобилизации. Об этом сегодня, 26 марта пишет Associated Press.

Издание пишет, что Кремль приказал местным властям привлечь определенное количество добровольцев. Некоторые чиновники объявили о создании центров вербовки с целью заставить мужчин подписывать контракты, позволяющие их отправлять в бой в качестве профессиональных военных. Объявление появилось на государственных вебсайтах и в социальных сетях государственных учреждений и организаций, в том числе библиотек и школ.

Таким образом, согласно недавнему докладу американского центра Institute of the Study of War, РФ может "избежать официального объявления второй волны мобилизации" после того, как первая оказалась столь непопулярной.

Как пример — муниципальная администрация на западе Ярославской области пообещала одноразовую премию около 3800 долларов за регистрацию, а если мужчину отправят в Украину – месячную зарплату до 2500 долларов и около 100 долларов в день за "участие в активных наступательных операциях" и 650 долларов "за каждый километр" продвижение в составе штурмовых групп".

Там также пообещали, что солдат может претендовать на льготы касаемо выплат кредитов и налогов, поступления детей в ВУЗы и компенсацию семьям в случае смерти или ранения.

Напомним, 21 марта в ГУР заявили, что власти РФ проводят в стране скрытую мобилизацию, позволяющую пополнять ряды оккупантов на минимум 20 тысяч человек в месяц.

На прошлой неделе Фокус писал о том, что Минобороны России в рамках скрытой мобилизации с 1 апреля планирует набрать на службу по контракту 400 тысяч военных.

В феврале генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, рассказал, что Россия специально завышает цифры масштабов своей мобилизации, чтобы напугать Украину и Запад.

А тем временем, по информации Bloomberg, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин собирается приостановить операции своих бойцов в Украине и сосредоточится на Африке.