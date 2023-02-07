"Новые тела": эксперт рассказал, с какими силами Россия может пойти в новое наступление

По словам Ходжеса, Россия специально завышает цифры масштабов своей мобилизации, чтобы напугать Украину и Запад.

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Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что довольно скептически относится к способностям России мобилизовать полмиллиона человек для войны с Украиной. Своим мнением он поделился в интервью Kyiv Post.

По словам Ходжеса, Россия потеряла десятки тысяч солдат на войне с Украиной, а потому ей необходима мобилизация.

"Несомненно, Россия ищет новые тела, чтобы заменить десятки тысяч, которые уже были убиты за последние несколько месяцев", — сказал Ходжес.

Однако, по словам эксперта, он будет очень удивлен, если РФ сможет мобилизовать хотя бы 250 000, не говоря уже 500 000 солдат пехоты.

Более того, как сказал Ходжес, даже такое количество не гарантирует того, что у России получится сформировать сильную пехоту. Так, все дело в обучении, которого явно недостаточно. Такие солдаты, даже если их обеспечить обмундированием и исправным оружием, будут плохо воевать.

"Большое количество войск необязательно означает способность к вторжению", — сказал он.

По мнению американского генерала, Россия специально завышает цифры масштабов своей мобилизации, чтобы напугать Украину и Запад. Более того, Москва может иметь намерение отвлечь Киев от подготовки к контрнаступлению.

Ранее Фокус писал, что журналисты предположили, какие города Украины попробует захватить РФ. По словам экспертов, есть несколько городов, на которых РФ может сосредоточить свое внимание во время следующего большого наступления. Правда, вероятность захвата для каждого населенного пункта разная.

Также напомним, что Кадыров заявил, что Россия может напасть на еще одну страну Европы. По словам главы Чечни, у него лично есть желание "демилитаризовать" Польшу. Он уверен, что с неким "сатанизмом" нужно бороться во всей Европе.

Еще сообщалось, что СМИ заявили, что в Кремле приказали подготовить все бомбоубежища в России. По словам РосСМИ, приказ об инспекции появился еще весной 2022 года. Процесс продолжается уже несколько месяцев. Бомбоубежища проверяют даже в дальневосточных регионах РФ – более 7000 км от линии фронта.