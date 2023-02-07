"Нові тіла": експерт розповів, з якими силами Росія може піти у новий наступ

За словами Ходжеса, Росія спеціально завищує цифри масштабів своєї мобілізації, щоб налякати Україну та Захід.

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Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес заявив, що досить скептично ставиться до здібностей Росії мобілізувати півмільйона людей для війни з Україною. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Kyiv Post.

За словами Ходжеса, Росія втратила десятки тисяч солдатів на війні з Україною, а тому їй потрібна мобілізація.

"Безперечно, Росія шукає нові тіла, щоб замінити десятки тисяч, які вже були вбиті за останні кілька місяців", — сказав Ходжес.

Однак, за словами експерта, він буде дуже здивований, якщо РФ зможе мобілізувати хоча б 250 тисяч, не кажучи вже 500 тисяч солдатів піхоти.

На додаток, як сказав Ходжес, навіть така кількість не гарантує того, що Росія вдасться сформувати сильну піхоту. Так, вся річ у навчанні, якого явно недостатньо. Такі солдати, навіть якщо їх забезпечити спорядженням та справною зброєю, погано воюватимуть.

"Велика кількість військ необов'язково означає здатність до вторгнення", — сказав він.

На думку американського генерала, Росія спеціально завищує цифри масштабів своєї мобілізації, щоб налякати Україну та Захід. Щобільше, Москва може мати намір відвернути Київ від підготовки до контрнаступу.

Раніше Фокус писав, що журналісти припустили, які міста України спробує захопити РФ. За словами експертів, є кілька міст, на яких РФ може зосередити свою увагу під час наступного наступу. Щоправда, ймовірність захоплення кожного населеного пункту різна.

Також нагадаємо, що Кадиров заявив, що Росія може напасти на ще одну країну Європи. За словами голови Чечні, він особисто має бажання "демілітаризувати" Польщу. Він упевнений, що з певним "сатанізмом" треба боротися у всій Європі.

Ще повідомлялося, що ЗМІ заявили, що в Кремлі наказали підготувати всі бомбосховища в Росії. За словами РосЗМІ, наказ про інспекцію з'явився ще навесні 2022 року. Процес триває вже кілька місяців. Бомбосховища перевіряють навіть у далекосхідних регіонах РФ – понад 7000 км від лінії фронту.