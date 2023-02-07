"Вимушений захід": у Кремлі наказали підготувати всі бомбосховища в Росії, — ЗМІ

За словами РосЗМІ, наказ про інспекцію з'явився ще навесні 2022 року. Процес триває вже кілька місяців. Бомбосховища перевіряють навіть у далекосхідних регіонах РФ – понад 7000 км від лінії фронту.

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По всій Росії місцева влада розпочала перевірку та ремонт бомбосховищ. Це відбувається за наказом із Кремля, який передбачає модернізацію інфраструктури часів СРСР. Про це пише The Moscow Times із посиланням на свої джерела.

Видання пише, що на території РФ знаходяться тисячі бункерів, проте багато з них протягом десятків років було законсервовано. І ось місцева влада почала витрачати сотні мільйонів рублів на те, щоб знову підготувати укриття до використання. Більшість із них перебувають в аварійному стані.

Як розповіло одне з джерел, наказ про інспекцію бомбосховищ з'явився ще навесні 2022 року.

"Команду розпочати масштабну перевірку та навести порядок отримали МНС, Міноборони та [інші] цивільні міністерства", — сказало джерело.

У матеріалі сказано, що російські офіційні особи публічно не оголошували про національну кампанію з модернізації бомбосховищ. Попри це процес триває вже кілька місяців.

Повідомляється, що влада, наприклад, Краснодарського краю збирається витратити на ремонт бомбосховищ року понад 6 млн рублів, Нижнього Новгорода — 50 млн рублів, Рязані — 1 млн.

Примітно, що, як пише видання, бомбосховища перевіряють навіть у далекосхідних регіонах РФ – понад 7000 км. від лінії фронту.

Як заявив аналітик "Міжнародної кризової групи" Олег Ігнатов, після мобілізації модернізація бомбосховищ виглядає вимушеним заходом.

Одне з джерел видання заявило, що у Москві почали боятися ядерної війни.

Раніше Фокус писав, що в ГУР заявили, що Росія спрощує виробництво високоточних ракет через брак комплектуючих. Підприємства країни-агресора, як стверджують у розвідці, змушені йти на такий крок, щоб прозвітувати перед Кремлем про випуск великої кількості зброї.

Крім того, в "Енергоатомі" заявили, що російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС персонал із Калінінської АЕС. Вчити росіян мали українські інструктори, але вони відмовилися. Тому, як розповідають у "Енергоатомі", їм заблокували доступ до робочих місць.

Журналісти WSJ з'ясували, що Росія та Іран планують будівництво заводу з виробництва безпілотників. Військовий альянс двох країн, як стверджують журналісти, планує спільно випускати щонайменше 6 тисяч дронів-камікадзе, які можуть бути задіяні у війні проти України.