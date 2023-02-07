"Вынужденная мера": в Кремле приказали подготовить все бомбоубежища в России, — СМИ

По словам РосСМИ, приказ об инспекции появился еще весной 2022 года. Процесс продолжается уже несколько месяцев. Бомбоубежища проверяют даже в дальневосточных регионах РФ – более 7000 км от линии фронта.

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По всей России местные власти начали проверку и ремонт бомбоубежищ. Это происходит по приказу из Кремля, который подразумевает модернизацию инфраструктуры времен СССР. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что на территории РФ находятся тысячи бункеров, однако многие из них на протяжении десятков лет были законсервированы. И вот местные власти начали тратить сотни миллионов рублей на то, чтобы снова подготовить укрытия к использованию. Большинство из них находятся в аварийном состоянии.

Как рассказал один из источников, приказ об инспекции бомбоубежищ появился еще весной 2022 года.

"Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и [другие] гражданские министерства", — сказал источник.

В материале сказано, что российские официальные лица публично не объявляли о национальной кампании по модернизации бомбоубежищ. Несмотря на этом, процесс продолжается уже несколько месяцев.

Сообщается, что власти, например, Краснодарского края собираются потратить на ремонт бомбоубежищ году более 6 млн рублей, Нижнего Новгорода — 50 млн рублей, Рязани — 1 млн.

Примечательно, что, как пишет издание, бомбоубежища проверяют даже в дальневосточных регионах РФ – более 7000 км от линии фронта.

Как заявил аналитик "Международной кризисной группы" Олег Игнатов, после мобилизации модернизация бомбоубежищ выглядит вынужденной мерой.

Один из источников издания заявил, что в Москве начали бояться ядерной войны.

Ранее Фокус писал, что в ГУР заявили, что Россия упрощает производство высокоточных ракет из-за нехватки комплектующих. Предприятия страны-агрессора, как утверждают в разведке, вынуждены идти на такой шаг, чтобы отчитаться перед Кремлем о выпуске большого количества оружия.

Кроме того, в "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты завезли на Запорожскую АЭС персонал из Калининской АЭС. Учить россиян должны были украинские инструкторы, но они отказались. Поэтому, как рассказывают в "Энергоатоме", им заблокировали доступ к рабочим местам.

Журналисты WSJ выяснили, что Россия и Иран планируют строительство завода по производству беспилотников. Военный альянс двух стран, как утверждают журналисты, планирует совместно выпускать как минимум 6 тысяч дронов-камикадзе, которые могут быть задейстованы в войне против Украины.