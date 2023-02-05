Россия и Иран планируют строительство завода по производству беспилотников, - WSJ

Военный альянс двух стран, как утверждают журналисты, планирует совместно выпускать как минимум 6 тысяч дронов-камикадзе, которые могут быть задейстованы в войне против Украины.

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Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что в городе Елабуга, расположенном в Республике Татарстан, делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустующую площадку, где планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.

По словам американских чиновников, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для украинской противовоздушной обороны.

Кроме того, по словам официальных лиц США, Тегеран уже предоставил Москве сотни беспилотников, которые она использовала для поражения военных и гражданских целей на Украине. А администрация Байдена предупредила, что Россия и Иран развивают "полноценное оборонное партнерство". Белый дом заявляет, что Москва обучала иранских пилотов полетам на российских реактивных истребителях с намерением отправить Тегерану эти самолеты к концу года.

До сих пор Иран поставлял России в основном так называемые беспилотники-самоубийцы, известные как Shahed-136, которые содержат небольшое количество взрывчатки, которая детонирует, когда беспилотные летательные аппараты врезаются в свои цели.

Россия использовала беспилотники для поражения энергосистемы Украины. Со временем ПВО Украины удалось в значительной степени нейтрализовать угрозу беспилотников. Украина сбила более 540 беспилотников с тех пор, как они начали появляться в небе страны прошлой осенью.

Напомним, объекты энергетической инфраструктуры в Украину начали защищать комплексы, получившие название "Ловцы Шахедов".

Также Фокус писал, что эксперты подсчитали, когда у РФ закончатся иранские дроны.