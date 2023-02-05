Росія та Іран планують будівництво заводу з виробництва безпілотників, — WSJ

Військовий альянс двох країн, як стверджують журналісти, планує спільно випускати щонайменше 6 тисяч дронів-камікадзе, які можуть бути задіяні у війні проти України.

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Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників у Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що в місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана оглянули пустий майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.

За словами американських чиновників, обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

Крім того, за словами офіційних осіб США, Тегеран уже надав Москві сотні безпілотників, які вона використала для ураження військових і цивільних цілей в Україні. А адміністрація Байдена попередила, що Росія та Іран розвивають "повноцінне оборонне партнерство". Білий дім заявляє, що Москва навчала іранських пілотів польотам на російських реактивних винищувачах із наміром відправити Тегерану ці літаки до кінця року.

Досі Іран постачав Росії переважно так звані безпілотники-самогубці, відомі як Shahed-136, що містять невелику кількість вибухівки, яка детонує, коли безпілотні літальні апарати врізаються у свої цілі.

Росія використовувала безпілотники для ураження енергосистеми України. Згодом ППО України вдалося значною мірою нейтралізувати загрозу безпілотників. Україна збила понад 540 безпілотників, відколи вони почали з'являтися в небі країни минулої осені.

Нагадаємо, об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні почали захищати комплекси, які отримали назву "Ловці Шахідів".

Також Фокус писав, що експерти підрахували, коли в РФ закінчаться іранські дрони.