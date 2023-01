"Вистачить на кілька ударів": експерти підрахували, коли у РФ закінчаться іранські дрони

Станом на 3 січня у Росії залишалося 90 Shahed-131 та Shahed-136, а після останньої масованої атаки кількість скоротилася на 24.

Росія витратила багато іранських дронів-камікадзе Shahed під час масованої атаки 26 січня. Аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War) у звіті за 26 січня підрахували, скільки ще таких безпілотників залишилося у розпорядженні російської армії.

Експерти навели офіційні дані, опубліковані міністром оборони України Олексієм Резніковим у Twitter, згідно з якими з початку повномасштабного вторгнення Росія отримала 750 іранських БПЛА-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136. Станом на 3 січня у ЗС РФ залишалося 90 таких дронів.

[ + – ] Інфографіка про втрати РФ від Олексія Резнікова Фото: Twitter

У ніч на 26 січня російська армія вперше після довгої перерви використала іранські Shahed для атаки. Командування Повітряних сил України повідомило про запуск 24 дронів-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря, на щастя, ЗСУ вдалося збити всі з них, задіявши зенітно-ракетні комплекси, літаки-винищувачі, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Таким чином, у Росії залишається не більше 66 "Шахедів". Як зазначають аналітики ISW, такої кількості вистачить ще для кількох великомасштабних ударів, але потім вони закінчаться, якщо тільки Росія не отримає нову партію з Ірану.

Наприкінці грудня писали, що Росія отримала з Ірану нову партію дронів-камікадзе. ISW помітили зниження ефективності атак безпілотників через хорошу роботу ППО України.

Повітряне командування України розповіло, як ЗСУ навчилися боротися з "Шахедами". У вересні 2022 року Росія почала застосовувати іранські дрони-камікадзе, які спочатку завдали великих збитків інфраструктурі України, але вже за місяць українські військові почали збивати до 85% ворожих БПЛА.

На початку січня експерт Валерій Романенко розповів, як можна назавжди зупинити іранські дрони. За його словами, Україні потрібно навчитися обчислювати та знищувати пускові установки.