Представлено конкурента iPhone 16 і Samsung S25: у цього смартфона буде камера-"невидимка"

Nubia Z70 Ultra — це альтернатива ігровому телефону RedMagic 10 Pro, орієнтована на камеру.

Nubia Z70 Ultra щойно був анонсований у Китаї. Це останній флагманський смартфон компанії. Він має справді цікавий дизайн. Про це пише Adroid Headlines.

Телефон отримав той самий дисплей, що й ігрові смартфони RedMagic 10 Pro. Співвідношення екрана до корпусу в нього становить понад 95%, а рамки — найтонші на сьогоднішній день.

Nubia Z70 Ultra

Цей смартфон не має отвору для камери в дисплеї чи чогось подібного — камера розташована під дисплеєм. Праворуч є клавіша для регулювання роботи камери, встановленої на задній панелі.

Смартфон оснащений 6,85-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2688 x 1216 точок (1.5K), частотою оновлення 144 Гц. Також пропонується частота дискретизації торкання 960 Гц, оскільки дисплей досягає пікової яскравості 2000 ніт.

Смартфон працює на базі чипа Snapdragon 8 Elite SoC, оперативної пам'яті LPDDR5X об'ємом до 24 ГБ і флеш-пам'яті UFS 4.0. На ньому встановлено Android 15 і операційну систему Nebula AIOS.

У комплект входять дві карти nano SIM. Акумулятор ємністю 6150 мАг і швидка дротова зарядка потужністю 80 Вт пропонують хорошу автономність. Є також Bluetooth 5.4, сканер відбитків пальців на дисплеї, ІЧ-порт, стереодинаміки, три мікрофони, підтримка DTS:X Ultra. Ступінь захисту — IP68 і IP69.

На задній панелі розташовані три камери. Основна — 50-мегапіксельний датчик Sony IMX906 (датчик 1/1,56 дюйма, змінна діафрагма f/1,59-f/4,0, OIS); 50-мегапіксельний надширококутний модуль (OmniVision OV50D, кут огляду 120 градусів, діафрагма f/2,2, режим макрозйомки); 64-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив (датчик 1/2 дюйма, OIS). На передній панелі також є 16-мегапіксельна камера під дисплеєм.

Nubia Z70 Ultra поставляється у варіантах 12 ГБ, 16 ГБ і 24 ГБ ОЗП у Китаї. Ціни починаються від $635 і доходять до $869. Він надійде в продаж 25 листопада. Глобальний запуск відбудеться 26 листопада.

Раніше ми писали про те, як захистити смартфон від морозу. Зазвичай, якщо телефон лежить кілька годин у холоді, це не така вже й велика проблема, але бувають ситуації, коли це може серйозно йому нашкодити.