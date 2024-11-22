Представлен конкурент iPhone 16 и Samsung S25: у этого смартфона будет камера-"невидимка"

Nubia Z70 Ultra — это альтернатива игровому телефону RedMagic 10 Pro, ориентированная на камеру.

Nubia Z70 Ultra только что был анонсирован в Китае. Это последний флагманский смартфон компании. Он имеет действительно интересный дизайн. Об этом пишет Adroid Headlines.

Телефон получил тот же дисплей, что и игровые смартфоны RedMagic 10 Pro. Соотношение экрана к корпусу у него составляет более 95%, а рамки — самые тонкие на сегодняшний день.

Nubia Z70 Ultra

Этот смартфон не имеет отверстия для камеры в дисплее или чего-то подобного — камера расположена под дисплеем. Справа есть клавиша для регулировки работы камеры, установленной на задней панели.

Смартфон оснащен 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688 x 1216 точек (1.5K), частотой обновления 144 Гц. Также предлагается частота дискретизации касания 960 Гц, поскольку дисплей достигает пиковой яркости 2000 нит.

Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 8 Elite SoC, оперативной памяти LPDDR5X объемом до 24 ГБ и флэш-памяти UFS 4.0. На нем предустановлена ​​Android 15 и операционная система Nebula AIOS.

В комплект входят две карты nano SIM. Аккумулятор емкостью 6150 мАч и быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт предлагают хорошую автономность. Есть также Bluetooth 5.4, сканер отпечатков пальцев на дисплее, ИК-порт, стереодинамики, три микрофона, поддержка DTS:X Ultra. Степень защиты — IP68 и IP69.

На задней панели расположены три камеры. Основная — 50-мегапиксельный датчик Sony IMX906 (датчик 1/1,56 дюйма, переменная диафрагма f/1,59–f/4,0, OIS); 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (OmniVision OV50D, угол обзора 120 градусов, диафрагма f/2,2, режим макросъемки); 64-мегапиксельный перископический телеобъектив (датчик 1/2 дюйма, OIS). На передней панели также имеется 16-мегапиксельная камера под дисплеем.

Nubia Z70 Ultra поставляется в вариантах 12 ГБ, 16 ГБ и 24 ГБ ОЗУ в Китае. Цены начинаются от $635 и доходят до $869. Он поступит в продажу 25 ноября. Глобальный запуск состоится 26 ноября.

Ранее мы писали о том, как защитить смартфон от мороза. Обычно, если телефон лежит несколько часов в холоде, это не такая уж большая проблема, но бывают ситуации, когда это может серьезно ему навредить.