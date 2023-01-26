Повітряні сили збили 24 дрони-камікадзе в ніч на 26 січня, — прес-служба (інфографіка)

Командування ЗС заявило, що пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.

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У ніч проти 26 січня російські окупанти провели нову атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Проте Повітряні сили змогли збити 24 БПЛА, переважно у центральній частині країни. Про це повідомила пресслужба ЗС ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.

"За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеди". Усі 24 — знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Повітряні сили знищили 24 дрони-камікадзе Shahed

Зазначимо, що голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що вночі було зафіксовано приліт промисловим підприємством в області. За попередніми даними, постраждалих немає.

Місцеві телеграм-канали публікували відео збиття одного з дронів над містом Дніпро.

[ + – ] Момент збиття дрону-камікадзе над Дніпром

Раніше Фокус писав, що українців попередили про масовані атаки ЗС РФ. За словами військового Євгена Карася, українцям у четвер, 26 січня, не слід ігнорувати сигнали "повітряна тривога" через підвищену небезпеку ракетних ударів супротивника.

Ще нагадаємо, що в Міноборони заявили, що ЗС РФ посилює тиск на Бахмут і Вугледар. За словами заступника міністра України Ганни Маляр, російські війська мають чисельну перевагу. ЗСУ ж роблять ставку на професіоналізм військового командування та мужність бійців.

Також повідомлялося, що експерти розповіли, як ЗСУ навчилися боротися з "Шахедами". Українські війська застосовують усі доступні види озброєння та засоби радіоелектронної боротьби, щоб безпілотники не досягали цілей.