Воздушные силы сбили 24 дрона-камикадзе в ночь на 26 января, — пресс-служба (инфографика)

Командование ВС заявило, что пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

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В ночь на 26 января российские оккупанты провели новую атаку Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Однако Воздушные силы смогли сбить 24 БПЛА, в основном в центральной части страны. Об этом сообщила пресс-служба ВС ВСУ в Facebook.

Сообщается, что пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

"По предварительным данным противник применил 24 "шахеда". Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", — сказано в сообщении.

[ + – ] ВВС уничтожили 24 БПЛА

Отметим, что глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что ночью был зафиксирован прилет по промышленному предприятию в области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные телеграм-каналы публиковали видео сбития одного из дронов над городом Днепр.

[ + – ] Момент сбития дрона-камикадзе над Днепром

Ранее Фокус писал, что украинцев предупредили о массированных атаках ВС РФ. По словам военного Евгения Карася, украинцам в четверг, 26 января, не следует игнорировать сигналы "воздушная тревога" из-за повышенной опасности ракетных ударов противника.

Еще напомним, что в Минобороны заявили, что ВС РФ усиливают давление на Бахмут и Угледар. По словам замминистра Украины Анны Маляр, у российских войск численное преимущество. ВСУ же делают ставку на профессионализм военного командования и мужество бойцов.

Также сообщалось, что эксперты рассказали, как ВСУ научились бороться с "Шахедами". Украинские войска применяют все доступные виды вооружения и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы беспилотники не достигали целей.