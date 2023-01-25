Обиделись из-за Leopard: украинцев предупредили о массированных атаках ВС РФ (фото, видео)

По словам военного Евгения Карася, украинцам в четверг, 26 января, не следует игнорировать сигналы "воздушная тревога" из-за повышенной опасности ракетных ударов противника.

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Российские военные в ночь на 26 января и в сам четверг могут прибегнуть к массовым атакам Украины ракетами и ударными дронами. Об этом сообщает военнослужащий Евгений Карась в личном Телеграм-канале.

"Обиделись на "Леопарды" (танки, которые сразу несколько стран мира пообещали передать ВСУ, — ред.). Сегодня ночью будут вести обстрелы мирных городов", — написал военный.

По его словам, еще до полуночи будет несколько ракетных ударов противника.

"Плюс сегодня стратегическая авиация врага делает "тренировочные полеты". Возможно, завтра будет второй, более масштабный этап", — уточнил Карась.

Военный также попросил украинцев не игнорировать сигналы "воздушная тревога" и сразу спускаться в бомбоубежища и оборудованные укрытия.

ВС РФ нанесли ракетные удары 25 января: что известно

После 22:00 в среду, 25 января, Украиной прокатилась волна "воздушной тревоги".

В Днепропетровской области силы ПВО Украины отработали по вражеским иранским беспилотникам. Однако судя по фотографиям дыма и огня, который опубликовали местные паблики, вражеские ракеты или беспилотники поразили свои цели в Днепре.

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В 22:04 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Телеграм-канале о том, что беспилотники-"шахеды" были замечены в небе над Украиной. Также Сенкевич со ссылкой на военных написал, что в воздух поднялись три российских бомбардировщика Ту-22М3.

Несколько позже мониторинговые каналы сообщили, что количество бомбардировщиков увеличилось до пяти.

В 22:27 об опасности ракетных ударов сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

О беспилотниках и ракетах в 22:36 также сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

СМИ также проинформировали о взрывах в Запорожье, Вольнянске Запорожской области и Херсоне.

Напомним, первые танки Leopard от Германии прибудут в Украину через три месяца. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Бундесвер предоставит Киеву новые танки, чтобы сформировать с партнерами первый батальон. На втором этапе следует создать еще один батальон из старой техники, но это займет немного больше времени.

Кроме того, 25 января издание Spiegel cообщало, что европейские страны намерены передать Украине 80 немецких танков Leopard. По информации журналистов, Украина получит две модификации танков Leopard — 2A6 и А4. Техника должна прибыть в Украину до конца марта.