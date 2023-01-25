Образилися через Leopard: українців попередили про масовані атаки ЗС РФ (фото, відео)

За словами військового Євгена Карася, українцям у четвер, 26 січня, не слід ігнорувати сигнали "повітряна тривога" через підвищену небезпеку ракетних ударів супротивника.

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Російські військові в ніч на 26 січня і в сам четвер можуть вдатися до масових атак України ракетами та ударними дронами. Про це повідомляє військовослужбовець Євген Карась в особистому телеграм-каналі.

"Образилися на "Леопарди" (танки, які одразу кілька країн світу пообіцяли передати ЗСУ, — ред.). Сьогодні вночі будуть вести обстріл мирних міст", — написав військовий.

За його словами, ще до півночі буде кілька ракетних ударів супротивника.

"Плюс сьогодні стратегічна авіація ворога робить "тренувальні польоти". Можливо, завтра буде другий, масштабніший етап", — уточнив Карась.

Військовий також попросив українців не ігнорувати сигнали "повітряна тривога" і одразу спускатися у бомбосховища та обладнані укриття.

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Після 22:00 у середу, 25 січня, Україною прокотилася хвиля "повітряної тривоги".

У Дніпропетровській області сили ППО України відпрацювали по ворожих іранських безпілотниках. Однак, судячи з фотографій диму та вогню, який опублікували місцеві пабліки, ворожі ракети або безпілотники вразили свої цілі в Дніпрі.

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О 22:04 мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що безпілотники-шахіди були помічені в небі над Україною. Також Сенкевич з посиланням на військових написав, що в повітря піднялися три російські бомбардувальники Ту-22М3.

Дещо пізніше моніторингові канали повідомили, що кількість бомбардувальників збільшилася до п'яти.

О 22:27 про небезпеку ракетних ударів повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про безпілотників та ракети о 22:36 також повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

ЗМІ також поінформували про вибухи у Запоріжжі, Вільнянську Запорізької області та Херсоні.

Нагадаємо, перші танки Leopard від Німеччини прибудуть до України за три місяці. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Бундесвер надасть Києву нові танки, щоб сформувати перший батальйон з партнерами. На другому етапі слід створити ще один батальйон зі старої техніки, але це займе трохи більше часу.

Крім того, 25 січня видання Spiegel повідомляло, що європейські країни мають намір передати Україні 80 німецьких танків Leopard. За інформацією журналістів, Україна отримає дві модифікації танків Leopard – 2A6 та А4. Техніка має прибути до України до кінця березня.