"Хватит на несколько ударов": эксперты подсчитали, когда у РФ закончатся иранские дроны

По состоянию на 3 января у России оставалось 90 Shahed-131 и Shahed-136, а после последней массированной атаки количество сократилось на 24.

Россия потратила много иранских дронов-камикадзе Shahed во время массированной атаки 26 января. Аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War) в отчете за 26 января подсчитали, сколько еще таких беспилотников осталось в распоряжении российской армии.

Эксперты привели официальные данные, опубликованные министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Twitter, согласно которым с начала полномасштабного вторжения Россия получила 750 иранских БПЛА-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. По состоянию на 3 января у ВС РФ оставалось 90 таких дронов.

[ + – ] Инфографика о потерях РФ от Алексея Резникова Фото: Twitter

В ночь на 26 января российская армия впервые после долгого перерыва использовала иранские Shahed для атаки. Командование Воздушных сил Украины сообщило о запуске 24 дронов-камикадзе с восточного побережья Азовского моря, к счастью, ВСУ удалось сбить все из них, задействовав зенитно-ракетные комплексы, самолеты-истребители, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Таким образом у России остается не более 66 "Шахедов". Как отмечают аналитики ISW, такого количества хватит для еще нескольких крупномасштабных ударов, но потом они закончатся, если только Россия не получит новую партию из Ирана.

В конце декабря писали, что Россия получила из Ирана новую партию дронов-камикадзе. ISW заметили снижение эффективности атак беспилотников из-за хорошей работы ПВО Украины.

Воздушное командование Украины рассказало, как ВСУ научились бороться с "Шахедами". В сентябре 2022 года Россия начала применять иранские дроны-камикадзе, которые поначалу нанесли большой ущерб инфраструктуре Украины, но уже через месяц украинские военные начали сбивать до 85% вражеских БПЛА.

В начале января эксперт Валерий Романенко рассказал, как можно навсегда остановить иранские дроны. По его словам, Украине нужно научиться вычислять и уничтожать пусковые установки.